Así es el entrenamiento extremo de Anamá Ferreira para competir en el "Fit Model"

Anamá Ferreira tiene un desafío muy grande entre manos. La modelo brasileña radicada hace años en nuestro país, se prepara con todo para en septiembre para viajar a Sevilla a competir en la categoría Fit Model de un importante concurso de musculación.

Es por eso que la modelo decidió poner manos a la obra y cambiar rotundamente su alimentación y entrenamiento para competir en esta exigente categoría. El cambio para Anamá comenzó en hace un tiempo, cuando en medio de la cuarentena estricta comenzó a aumentar de peso y no se sentía cómoda con su cuerpo.



La modelo comenzó a correr junto a una amiga cuando comenzaron a habilitarse las salidas y luego se puso en manos de la preparadora física. Analía Galeano. “Siempre tuve el mismo físico, pasaban las temporadas y mantenía el talle. De chica me hacían bullying por flaca. Yo no entrenaba, cuando me iba a Brasil comía un poco más y al llegar retomaba el ritmo de comida que tenía y estaba”, dijo la celebridad en una entrevista con Teleshow.



En qué consiste la nueva rutina de Anamá Ferreira

Ahora, la empresaria entrena de lunes a sábados unas dos horas diarias para llegar al objetivo planteado para este desafpio de Fit Model. “Me levanto, me visto con el equipo para entrenar, desayuno y voy al gimnasio, los porteros del barrio se meten en mi vida y me dicen ‘pará un poco’”, contó.

“Me puse en órbita, estuve 40 días sin harina, sin alcohol y sin café bajé cuatro kilos bien, sin estar muerta de hambre”, relató sobre la dieta que adoptó para complementar todo el ejercicio diario. “Soy como un soldadito y disciplinada, siempre lo fui. "Me siento fuerte, se nota como cambié y estoy trabajando para competir de verdad", agregó ilusionada.