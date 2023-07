La China Suárez viajó a Uruguay hace algunas semanas para comenzar su nuevo proyecto fílmico. La actriz mostró detalles del detrás de escena y divertidos momentos con sus compañeros en el set.

Dueña de un estilo único y fanatizada por la colección exclusiva que Gucci lanzó en conjunto con Adidas, la China comenzó a mostrar sus looks pertenecientes a este lanzamiento, pero también dejó ver su lujoso equipo de viaje.

Fue la cuenta "Gossipeame" quien reparó en el costoso kit de viaje de la actriz que constaba en un bolso de mano y un carry on de la colección de Gucci y Adidas. "No me queda claro de que marca es fan", acotó la usuaria de la cuenta junto a la fotografía en donde se podía ver el nombre de la firma italiana.

Cuánto cuestan los lujosos bolsos de viaje de la China Suárez

Amante de los accesorios de lujo, la China Suárez no oculta su fanatismo por las grandes marcas de moda. En este caso, la actriz fue por todo y adquirió varios artículos de la colección de Gucci.

Según lo que puede verse en la web de la firma italiana, el bolso de mano que eligió la actriz tiene un valor de 1700 dólares. Pero sin dudas el precio más costoso de su equipo de viaje se lo llevó el carry on, que está a un valor de 2.638 dólares.

VO