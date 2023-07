Lauty Gram es el joven que está relacionado con la China Suárez y aunque son ellos mismos quien avivan constantemente los rumores de romance con las pistas que dejan en las redes, hasta el moemento ninguno de los dos confirmó el vínculo que los une.

En su paso por Luzu TV, Lauty Gram mencionó públicamente a la China Suárez por primera vez, lo que generó revuelo en las redes. En diálogo con "Entre Nosotros", el influencer fue consultado sobre a quién eligiría entre la actriz y Rusherking para hacer una colaboración musical.

Sin dudarlo ni un segundo, Lauty señaló: "Con la China". Pero ante la sonrisa cómplice de quienes forman parte del programa, el cantante se defendió: "Canta re bien la China". De esa forma explicó cuál sería el motivo de su decisión.

Luego de responder todas y cada una de las preguntas que le hicieron, Lauty se relajó y aseguró que creía que la entrevista sería más "picante". Por lo que, quienes hacen "Entre Nosotros" dejaron en evidencia que lo cuidaron bastante.

La China Suárez y Lauty Gram luciendo la misma bufanda.

Los nervios de Lauty Gram

"¿Vos no tenés problema en hablar de nada?", le preguntaron. "No, no, no, de cosas sí", respondió nervioso Lauty. "¿De qué tenés problemas de hablar?", insistieron. "De cosas concretas que mandé un mensaje diciendo una palabra nada más", contestó el influencer desesperado.

Esa palabra sería "China", cuando aseguró que haría una colaboración con ella y que considera que canta bien. El simple hecho de mencionarla, habría hecho que la actriz le mande un mensaje a Lauty Gram para que tenga cuidado con lo que decía en vivo.