Luciana Salazar preocupó a todos sus fanáticos la noche de este lunes luego de que publicara en Twitter que habían asesinado a su mejor amigo. "Mataron a mi mejor amigo, no lo puedo creer hijos de re mil put...", es lo que se podía leer a las 11:22 pm. Sin embargo, a los pocos minutos la mediática eliminó el tweet, generando mucha incertidumbre.

Después, publicó una historia en Instagram con Charles Raúl Sotelo, en donde le dedicó un emotivo mensaje y evidenció lo mal que le cayó la noticia: "Amigo, ¿Qué pasó? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se fue una parte de mi vida", expresó Luciana Salazar.

Así despidió a su mejor amigo de Luciana Salazar.

Durante las primeras horas de este martes, muchos datos giraban en torno a lo que pasó en el lugar donde se hospedaba Charles Raúl Sotelo, de 43 años. Es importante destacar que su cuerpo fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel/residencia en el barrio porteño de Palermo. En este contexto, un móvil de "Desayuno Americano", el programa que conduce Pamela David en América TV, pasada las 10 de la mañana, decidió acercarse hasta el sitio donde ocurrieron los hechos con la esperanza de recoger más información al respecto.

Cómo es el recinto donde vivía el mejor amigo de Luciana Salazar

"Es un hotel con residencia, es decir que tiene habitaciones con gente que vive, tiene restaurantes y está en la zona de Palermo. Él vivía en este lugar desde hace cuatro años", comentaron desde el ciclo que presenta Pamela, mientras mostraban en pantalla cómo era el lugar. Después, resaltaron que la familia del mejor amigo de Luciana Salazar no sabía nada del caballero desde el pasado sábado: "Desde el sábado a la noche no le contestaba a la hermana, van a ser clave las cámaras de seguridad del hotel. Es como si vivieras en un departamento con los servicios de hotelería", explicaron.

Por otra parte, se conoció que el cuerpo de Charles Raúl Sotelo no tenía síntomas de haber sufrido algún acto violento. "El médico del SAME constató que el cuerpo no tenía ningún rasgo de violencia y tampoco faltaba nada en la habitación", aseguraron.

Según lo mostrado por América TV, el hotel tiene un diseño clásico, espacioso y lujoso, con piso de madera, paredes blancas y decoración minimalista. El lugar donde vivía el mejor amigo de Luciana Salazar era un departamento con servicios de hotelería y las cámaras de seguridad serán clave para determinar qué le pasó a Charles Raúl Sotelo.

