Durante la noche del lunes 29 de mayo, Luciana Salazar utilizó su cuenta oficial de Twitter para anunciar con mucha tristeza que su mejor amigo había muerto. Luego, la modelo publicó una foto en Instagram junto a Charles Raúl Sotelo, a quien encontraron sin vida en su departamento.

Charles Raúl Sotelo, de 43 años, no era solo el mejor amigo de la mediática, sino que, también era estilista. Fuentes policiales indicaron a LA NACION, que fue la hermana de la víctima la que llamó a la policía para denunciar que se desconocía el paradero de Sotelo desde el sábado 27 de mayo.

Charles Raúl Sotelo con sus amigos.

Raúl Sotelo era el dueño de Bacan, una cadena muy conocida en el país de barberías que se inauguró en 2015 y que cuenta con sucursales en varios barrios, como Recoleta, Belgrano, Coronel Díaz, Del Viso, Villa Urquiza, Asunción, Tribunales, Palermo Hollywood, Mataderos, entre otros. En su última publicación de Instagram, hace dos días, el barbero compartió una imagen en Ezeiza al inaugurar un nuevo local.

Charles Raúl Sotelo y Luciana Salazar.

Además, Sotelo tenía una peluquería que llevaba su nombre y que está ubicada sobre la calle Gorostiaga al 2000. En más de una oportunidad, se pudo ver cómo Luciana Salazar visitaba sus locales y se tomaban fotos que luego publicaba en sus redes. Pero no compartían solo eso, sino que también subían salidas nocturnas y reuniones con amigos.

El estilista junto a la peluquería que llevaba su nombre.

Recientemente, el agente de prensa de Luciana Salazar, Maximiliano Cardaci, habló con TN y reveló que la modelo “está destruida, no para de llorar. Era uno de sus mejores amigos, lo encontraron muerto. Están averiguando qué pasó. Ella está en completo shock”.

¿Qué escribió Luciana en sus redes?

Luciana Salazar realizó un posteo en sus historias de Instagram y escribió: "Amigo, ¿Qué pasó?", junto a una foto con Raúl Sotelo. Luego sumó: "No lo puedo creer. No lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos". Por último, cerró la publicación demostrando su tristeza: "Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se me fue parte de mi vida".

Pero eso no fue lo único que compartió, la modelo también se había expresado en su Twitter, sin embargo, terminó borrándolo. El tweet decía: "¡Mataron a mi mejor amigo. No lo puedo creer! ¡¡Hijos de remi puta!!".