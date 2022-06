Así es la lujosa mansión del Kun Agüero en Miami valuada en 15 millones de dólares

Tras vivir un momento muy difícil al anunciar el retiro de su carrera futbolística luego de recibir el diagnóstico de una arritmia coronaria, Sergio “Kun” Agüero, ahora decidió instalarse en los Estados Unidos, más precisamente en Miami, en una casa de lujo que adquirió por unos 15 millones de dólares.

El "Kun" está diversificando sus actividades, de hecho tiene gran éxito en el mundo del 'streaming' y también el su liga de deportes online. Siguiendo su camino hacia otros posibles proyectos, el exfutbolista del Manchester City se mudó a este lujoso lugar junto a su novia, Sofía Calzetti.



La mansión se encuentra ubicada en Hollywood Beach y cuenta con varios lujos: tiene nueve dormitorios, trece baños, una piscina con vista al mar y bajada exclusiva a la playa. Además, cuenta con un gimnasio, un cine propio, sauna y un amplio garaje con capacidad para guardar hasta cuatro vehículos.



La casa en cuestión fue donde Agüero celebró su cumpleaños y también fue el marco para hacer una fiesta de inauguración en su nueva casa que adquirió hace pocos días, el pasado 2 de junio.



El Kun Agüero confesó por qué no quiere vivir en la Argentina: el hecho que afectó a su familia

El Kun Agüero viene sorprendiendo con las declaraciones que hace a través de las redes sociales. El exdeportista está trayendo mucha controversia y en este caso sorprendió con una confesión.

"No voy a vivir en Argentina no por no pagar el patrimonio. Yo iría a un lugar donde vos creas que estás tranquilo. Hoy la gente en Argentina, hay que ser sinceros, se está yendo a vivir a barrios cerrados”, reveló el exfutbolista en diálogo con Gonzalo Banzas a través de Twitch.

En ese momento, Agüero hizo una confesión sobre el por qué su familia vive hoy en un barrio privado. "Si quieren que yo diga por qué mi familia fue a vivir a un barrio cerrado hace diez años es porque en ese momento estaba de moda el tema de los secuestros. Yo por suerte tengo bastantes contactos y me dijeron que estaban buscando a alguna de mis hermanas", contó el Kun sobre una experiencia que lo marcó de cerca, pero que no llegó a ser una realidad.