El Kun Agüero se hizo eco de rumores de una posible paternidad junto a Sofía Calzetti. La estrella de fútbol internacional habló con CARAS y respondió a las especulaciones sobre la posibilidad de un bebé en camino.

Esta mañana comenzó a circular el rumor de que El Kun Agüero y Sofía Calzetti, estarían en la dulce espera. Al ver la noticia, CARAS se comunicó con el deportista, quien sorprendido por la información habló al respecto.

El Kun Agüero se hizo eco de rumores de una posible paternidad junto a Sofía Calzetti

"¿Con Sofi están esperando un bebé?", le consulta este medio. Sorprendido, El Kun Agüero respondió sin rodeos: "Eh? No mentira".

Esta historia comenzó cuando el futbolista y su novia, fueron fotografiados en Ezeiza y una de las postales evidencia que podrían estar en la dulce espera.

Fue el sitio Primicias Ya el que reveló la imagen de la polémica. Un hombre llevaba el carrito con el equipaje de ambos, mientras Sofía Calzetti caminaba unos pasos más atras. Fue casi llegando al auto que la fotografiaron de perfil y debajo del buzo se asoma una pequeña pancita.

El Kun Agüero confesó por qué no quiere vivir en la Argentina: el hecho que afectó a su familia

El Kun Agüero viene sorprendiendo con las declaraciones que hace a través de las redes sociales. El exdeportista está trayendo mucha controversia y en este caso sorprendió con una confesión.

"No voy a vivir en Argentina no por no pagar el patrimonio. Yo iría a un lugar donde vos creas que estás tranquilo. Hoy la gente en Argentina, hay que ser sinceros, se está yendo a vivir a barrios cerrados”, reveló el exfutbolista en diálogo con Gonzalo Banzas a través de Twitch.

En ese momento, Agüero hizo una confesión sobre el por qué su familia vive hoy en un barrio privado. "Si quieren que yo diga por qué mi familia fue a vivir a un barrio cerrado hace diez años es porque en ese momento estaba de moda el tema de los secuestros. Yo por suerte tengo bastantes contactos y me dijeron que estaban buscando a alguna de mis hermanas", contó el Kun sobre una experiencia que lo marcó de cerca, pero que no llegó a ser una realidad.

"Claramente me fui. Yo viví en la villa, yo sé cómo es. Es muy difícil para los padres. Viste cómo son los pendejos: 'a mí me chupa un huevo, ando en bici, ando en moto'. Cuando te pasa algo, la que sufre es la familia que está con los huevos en la garganta”, cerró sobre el tema.