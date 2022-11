Así es la nueva canción de L-Gante dedicada a Wanda Nara

L-Gante compartió un adelanto de su nuevo tema que, según versiones, estaría dedicado a Wanda Nara.

Mientras la empresaria se mantiene cerca de Mauro Icardi, el músico quedó en Argentina envuelto en rumores de romance que no fueron confirmados ni desmentidos por sus protagonistas.

Ahora, el líder de Cumbia 420 mostró un adelanto de cómo será su nueva canción con una letra que sugiere que su "cariño" hacia Wanda Nara sigue intacto. "Hace tiempo no hablamos, no nos vemos, no hacemos nada. Yo estoy pensando si te acuerdas de mi. Extraño tus besos", dice parte de la letra cuyo video se puede ver al músico hablando en videollamada con Wanda.

Días atrás, L-Gante habló de los rumores de reconciliación de Wanda Nara con Mauro Icardi y fue contundente. "¿Te molestó que esté con Mauro?”, le consultaron en Socios del espectáculo y L-Gante le contestó: “No me molesta, todo se comprende”.

La frase de L-Gante que generó la reacción de Wanda Nara

Días antes de que los rumores de reencuentro entre Wanda Nara y Mauro Icardi comenzaron a correr, el músico compartió un contundente mensaje en Instagram que la rubia le contestó.

"No compro con el fantasmeo porque mi respeto nunca vale plata", dice el mensaje que el músico compartió en su cuenta de Instagram y que generó la reacción de la rubia.

"Que linda frase aunque no la entendí", respondió Wanda sobre este enigmático mensaje y L-Gante no dudó en contestar: "Ya entenderás".

