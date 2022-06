Así está Antonia, la hija mayor de Soledad Pastorutti, que cumplió 12 años

Soledad Pastorutti fue mamá por primera vez hace 12 años cuando nació Antonia. La cantante estaba por cambiar de década y, por ende, disfrutando de sus últimos meses de veinteañera. Tres años antes, se había casado con Jeremías Audoglio, con quien luego también tuvo a su segunda hija, Regina.

Si bien Soledad Pastorutti mantiene un alto perfil profesional, sobre todo desde que es uno de los jurados de La Voz, sabe preservar su vida familiar y personal en un costado más privado. Cada tanto la cantante comparte en sus redes algunas imágenes con su esposo y sus hijas, que siempre que pueden la acompañan a sus giras y conciertos.

En esta oportunidad, Soledad Pastorutti publicó una foto de su hija mayor, Antonia, para saludarla por su cumpleaños número 12. "Lo mejor que me pasó en la vida… te amo con el alma hija y deseo que siempre seas feliz!!!", escribió la hermana de Natalia Pastorutti. Allí, puede verse cómo creció la primogénita de Soledad Pastorutti. En la imagen están madre e hija con un fondo de ciudad en pleno atardecer.

Natalia Oreiro, Manuel Wirzt y Catherine Fulop fueron algunos de los famosos que quisieron dejarle un saludo a la casi adolescente en el posteo de su mamá.

Soledad Pastorutti embarazada.

Soledad Pastorutti contó que sus hijas asisten a una escuela pública

Soledad Pastorutti contó en noviembre pasado que sus hijas van a un colegio público del pueblo en el que viven, tal como hizo ella de pequeña con su hermana Natalia, y como lo había pedido y deseado su padre.

“Los días de Antonia y Regina en Arequito son como los de cualquier niño criado en un pueblo del interior. Van al mismo colegio al que fui yo y no tienen doble escolaridad, porque eso no existe acá. Es una escuela pública y van todos los chicos de diferentes clases sociales. Eso se puede hacer aún porque al ser tan chiquito el pueblo, nos conocemos todos”, decía la cantante hace un tiempo.

Soledad Pastorutti en familia.

“Yo nunca me fui de acá, y entonces la gente está acostumbrada a verme. Mis hijas van a la misma escuela que fue mi abuelo, mi papá, mi suegro, Jere (su marido)… y acá no hay otra opción tampoco. Hay tres escuelas públicas”, comentó.

“Hacemos una vida totalmente normal y por eso decidí vivir acá. No me imaginaba en Buenos Aires. Yo ahora estoy con calzas y zapatillas; y cuando termino la nota, me voy al gimnasio en bicicleta desde mi casa, y no pasa nada”, detalló Soledad Pastorutti.