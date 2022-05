El pasado fin de semana se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2022, y luego de premiación hubo un “after party” que dio mucho de qué hablar. Esta semana comenzó a circular la versión de que Soledad Pastorutti se habría ido indignada de la fiesta, pero la cantante utilizó su cuenta de Twitter para desmentir los rumores.

Soledad Pastorutti rompió el silencio y reveló por qué se fue de la fiesta de los Martín Fierro 2022

Todo comenzó cuando Estefania Berardi comentó en Mañanísima que “Soledad Pastorutti entró a la fiesta post Martín Fierro, pero cuando vio ese zoológico dio media vuelta y se fue”.

“Estaba de la mano con el marido y dijo ‘acá no me meto’ y se fue, llegó se arrepintió y se fue. Se chaparon todos con todos en el after party, pero estaban jugando, jugaban a chaparse chicas con chicas, chicos con chicos y así” agregó Pampito en el ciclo que conduce Carmen Barbieri.

Indignada por las versiones, la jurado de La Voz Argentina utilizó la red social del pajarito para desmentir los rumores. “Solo paso por acá indignada con lo que se dice de mí” comenzó diciendo La Sole.

“Con lo que me gustan las fiestas. Qué poco me conocen, eh?” publicó junto a una divertida foto de la fiesta junto a Lizy Tagliani y compañeros de los ciclos de Telefé.

La voz argentina 2022: el provocador mensaje de Mau y Ricky Montaner antes del estreno:

La voz argentina 2022 está calentando motores y el flamante jurado del certamen comenzó con las grabaciones. Después de un 2021 intenso, Mau y Ricky Montaner decidieron adelantarse a los comentarios de los haters y les dedicaron un contundente mensaje. En el video promocional de La voz argentina 2022 los hijos de Ricardo Montaner dejaron un comentario que sorprendió a sus seguidores.

La voz argentina 2022: el provocador mensaje de Mau y Ricky Montaner antes del estreno



"¿Les callamos la boquita este año a los haters otra vez?", dijeron los músicos desde su cuenta oficial.

La voz argentina 2022 comenzó esta semana las grabaciones pero aún se desconoce cuál es la fecha de estreno del reality. Además de Mau y Ricky Montaner, el jurado estará compuesto por Ricardo Montaner, Lali Espósito y Soledad Pastorutti con la conducción de Marley. Días atrás, aparecieron las primeras imágenes de las grabaciones de La voz argentina 2022 con un sketch que realizó el mismísimo conductor. “¡Llegó el momento de presentar a los jurados de La Voz Argentina Pero...¿Dónde están?”, dice Marley en el video.

“Por fin llegamos. Comenzamos las grabaciones del programa más visto de la TV argentina. La Voz Argentina. ¡Costó pero llegamos!”, Esto dijo Ricardo Montaner, el pasado 9 de mayo luego de que su avión de Miami a Buenos Aires, se atrase 50 minutos.

