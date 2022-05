Así está hoy Apple, la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin que cumplió 18 años

Apple, la hija de Gwyneth Paltrow y Chis Martin cumplió 18 años y su famosa mamá no lo puede creer.



A través de las redes sociales, la actriz compartió un emotivo mensaje para su hija que el 14 de mayo pasado cumplió años. Junto a una foto de la joven, Gwyneth mostró lo mucho que creció Apple quien es la viva imagen de su famosa mamá.



La joven es fruto de la relación entre la artista y Chris Martin, quienes se separaron en 2014 aunque son una expareja que se lleva muy bien. Juntos también fueron padres del pequeño Moses Martin, el menor del clan.



El mensaje de Gwyneth Paltrow a su hija

"18. Me quedé un poco sin palabras esta mañana. No podría estar más orgullosa de la mujer en la que te convertiste. Sos todo lo que podría haber soñado y mucho más. Orgullosa es poco, mi corazón se hincha con sentimientos que no puedo expresar con palabras", comenzó la celebridad en la emotiva publicación.



"Sos profundamente extraordinaria en todos los sentidos. Feliz cumpleaños mi querida niña. Espero que sepas lo especial que sos y cuánta luz aportaste a todos los que tienen la suerte de conocerte. Especialmente yo. Lo digo todo el tiempo y nunca me detendré... en palabras de la tía Drew: 'Nací el día que tú naciste". Te quiero, mamá", terminó el sentido mensaje que como era de esperarse se llenó de 'likes' y comentarios hacia Apple y este nuevo año que comenzó en su vida.