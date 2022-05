Así está hoy Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin que cumplió 22 años

Nancy Dupláa y Matías Martin celebraron en sus redes sociales a Luca, su hijo que cumplió 22 años.

Orgullosos, la actriz y el periodista le dedicaron un posteo a su hijo mayor. "Compañero gigante de aventuras. Dragón. Sol en 10. Gracias por despabilarme…Feliz cumple hijo adorado", le dedicó Nancy junto a varias fotos del joven.



Por su parte, Martin hizo un posteo con varias fotos junto su hijo y le dedicó: "Felices 22. Está saliendo el sol. Amor igual a Luca".

Luca tras los pasos de Matías Martin

Luca fue el primer hijo de la actriz y el periodista, quienes a los 4 meses de su nacimiento decidieron separarse. Luego Dupláa comenzó su romance con Pablo Echarri con quien fue mamá de Morena y Julián.



Por su parte, Matías Martin hizo lo propio y también formó familia y tuco otros dos hijos Mía y Alejo, junto a Natalia Graciano. El mayor de los hermanos sigue los pasos de su papá y trabaja en radio conduciendo el programa "Why". Sus primeros pasos en el medio los dio en 2015 junto a Matías en un segmento de cine y series que se llamó “Luca at the movies”.