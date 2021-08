Nancy Dupláa habló sobre Pablo Echarri como candidato: "No me quiero poner más tacos"

Nancy Dupláa y Pablo Echarri tiene muchas cosas en común. Además de dos hijos, Julián y Morena, una consolidada carrera en la actuación y un vínculo de un profundo amor entre ellos, también coinciden en su pensamiento partidario y están comprometidos políticamente.

Con la posible incorporación de Pablo a la vida política, Nancy se refirió con humor: "Si quiere ser presidente, lo mato", para agregar cómo se vería ella en su rol de primera dama: "Yo ya no me quiero poner más tacos. Me cuesta ir a un Martín Fierro, imaginate si tengo que estar ahí, a su lado".

Pablo Echarri se quiere dedicar a la política y Nancy lo va a acompañar.

La pareja siempre manifestó su posición política a pesar de haber recibido muchas críticas, pero la convicción ideológica de ambos, permanece intacta y no dudaron en apoyar las medidas del gobierno del que la pareja es afín y son coherentes con el decir y hacer.

Tanto es así, que Pablo se involucró en SAGAI, la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes, donde ocupa un puesto importante y decretó leyes en favor de los actores. Fue él mismo quien en reunión con el ex presidente Néstor Kirchner, le pidió al entonces mandatario por la ley de propiedad intelectual, un tema relegado por más de siete décadas.

A partir de su gestión se lograron muchos beneficios para los actores pero ahora Echarri iría por más y sus ambiciones ya no se limitan al rubro al que pertenece sino que tendría intención de ocupar un cargo político a nivel nacional.

Nancy y Pablo llevan más de 20 años juntos y tienen dos hijos en común.

Nancy, en diálogo con Marcela Coronel en el programa radial "Mientras tanto" habló de El Reino, la serie de Netflix de la que forma parte y en la que interpreta a una fiscal que investiga el asesinato de un candidato a presidente de la Nación y fue en ese marco donde se refirió a la posible candidatura de Echarri.

"No tengo dudas de que él se va a dedicar a la política" y en otro momento de la charla, agregó: "La política en este país es un campo minado y es una lucha desgastante", dijo preocupada por su marido pero también se refirió al apoyo que le va a brindar: "Lo voy a acompañar pero no es lo que yo elegiría para él".

Pablo Echarri reveló cómo lo cambió haber conocido a Nancy Dupláa

En una charla imperdible con "Los Mammones", el ciclo de Jey Mammon, Pablo Echarri quien lleva más de 20 años en pareja con Nancy Dupláa abrió su corazón como nunca y aseguró que se siente más enamorado que nunca de su mujer y explicó que siente que le debe mucho a su esposa quien lo cambió por completo. En el ciclo de América, el actor contó que la actriz madre de su hija Morena lo obligó a dejar de ser “egoísta y machista”.

Jey le preguntó qué es lo que más le gusta de Nancy y Pablo enumeró una gran lista: “Es la madera de la que está hecha, su cuerpo, su voz, su boca, su familia, que es parecida a la mía. Durante años yo busqué a una persona complementaria y la verdad es que con Nancy encontré a la primera persona afín”, dijo.

LP