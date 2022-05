Así está hoy Matilda, la hija de Mariana Fabbiani que cumplió 12 años

Mariana Fabbiani fue mamá por primera vez hace doce años junto a su pareja Mariano Chihade. Su primera hija fue Matilda y cuatro años después nació Máximo.

En el día de ayer, Matilda festejó su cumpleaños y sorprendió no sólo por lo grande que está sino también porque cada vez está más parecida a su mamá.

"¡¡¡Feliz cumple para Matilda!!!Siempre tan especial mi Mati, me puse a buscar fotos de cuando eras más chiquita y ahí estás, con tu alegría, tu chispita, tu carácter, y esa luz que tenés que te hace única. ¡Qué privilegio ser tu mamá! Me hace tan feliz verte crecer y todo lo que sos. ¡¡¡Felices 12!!! Feliz vida. Te amo hija", escribió Mariana Fabbiani en sus redes junto a varias fotos de su hija.

En la primera imagen, se puede ver a la casi adolescente soplando las velitas con un sombrero con estampa de cebra muy cool.

Cande Rugieri, Nazarena Vélez, Vero Lozano, Juana Repetto, Griselda Siciliani y hasta Emilia Mernes saludaron a Matilda en el posteo de Mariana Fabbiani. Evidentemente hija de Mariana Fabbiani tiene mucha gente que la quiere.

Mariana Fabbiani y Matilda en Lollapalooza.

Mariana Fabbiani y Matilda compartieron una salida juntas

En marzo se llevó a cabo el Lollapalooza en Buenos Aires y Mariana Fabbiani y Matilda no se lo quisieron perder. "Planazo compartirlo con mi hija, verla con todos sus sentidos disfrutando y descubriendo. Bailamos, saltamos, cantamos, me enseñó sobre artistas que no conocía y nuestros universos se unieron aún más. Me volví re cholula cuando lo vi a Wos le pedí una foto un genio total. Nos volvimos locas con Miley Cyrus y encontrarme a mi sobrino que andaba por ahí, terminó de coronar un re lindo día. La felicidad sucede así, cuando compartimos momentos. La música une. ¡Siempre!", señaló la conductora en sus redes. Allí mostró varias fotos con su hija y pudo verse cómo había crecido la pequeña.

"Maltilda cuando creció tanto? Ajajaj que hermosa", "Hermosa Matilda, qué grande está!!!!, "Que hermosa y grande está tu hija", fueron algunos de los comentarios que escribieron los seguidores de Mariana Fabbiani.