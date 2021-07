Picante mensaje de Mariana Fabbiani tras la baja de su programa: "Qué fácil callar"

Mariana Fabbiani compartió un sugerente mensaje en redes sociales, a días de la despedida de su programa Lo de Mariana de Canal Trece.

Tras el final abrupto, la conductora compartió un fragmento de la escritora Alejandra Pizarnik. “Qué fácil callar, ser serena y objetiva con los seres que no me interesan verdaderamente, a cuyo amor o amistad no aspiro. Soy entonces calma, cautelosa, perfecta dueña de mí misma. Pero con los poquísimos seres que me interesan… Allí está la cuestión absurda: soy una convulsión, un grito, sangre aullando”, dice el fragmento y , como epígrafe a la foto, agregó: "Te la dejo picando”.

Antes de este post, Mariana Fabbiani se había despedido del ciclo matutino que no logró cumplir las expectativas en el rating y que provocó un nuevo movimiento en las mañanas de El Trece.

“Hay ciclos que duran más y otros que duran menos,️ y esta vez tocó así. Hay veces que por más que uno le ponga todo, las cosas no se dan. Y esta vez fue una de esas”, expresó. “Todos tirando para adelante, poniendo lo mejor y siempre con una sonrisa. Voy a extrañar a gente muy linda", añadió.

El mensaje de Mariana Fabbiani por la despedida de su programa.

Mariana Fabbiani y Christophe Krywonis: los motivos de la tensión en el programa

Según rumores, el mal vínculo entre Mariana Fabbiani y Christophe Krywonis comenzó por las quejas del chef porque no le daban mucho espacio para lucirse.

En "Intrusos" (América TV), Rodrigo Lussich reveló que para Mandarina, la productora detrás del programa de Mariana Fabbiani, la participación del chef implica un problema de presupuesto: "Es uno de los sueldos más caros de la televisión, y en función de la relación entre lo que cobra y los minutos que sale al aire, no tiene desperdicio. Cocina un huevo poché con suerte porque no hay tiempo, y eso pone en evidencia una interna”.