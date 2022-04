Así están Helena y León, los hijos de Andy Kusnetzoff

Andy Kusnetzoff está viviendo un gran presente. El conductor volvió a "PH: podemos hablar", su exitoso ciclo en Telefe, pero además está pasando por un gran momento familiar.

Hace siete meses, la familia del conductor se agrandó con la llegada de León, su segundo hijo junto a su esposa Florencia Suárez. La pareja ya tiene a Helena, su primera hija de cinco años.



"Costó un poco, por embarazo, covid, pero ahora bien, no duermo un carajo, pero bien, funcionamos bien con Flor como equipo, pero bien", dijo Andy en "Cortá por lozano".



"No imaginaba esta foto, no tenía como aspiracional una familia, un nene, una nena, pero estoy feliz y Flor me ayudó a conectar, ella es productora y produce lo que hay que producir, a mí me produce bienestar, felicidad...", agregó sobre la familia que llegó a formar y que ahora crece a ritmo acelerado.



A través de sus redes sociales, Kusnetzoff fue mostrando postales de sus hijos y lo mucho que han crecido en este tiempo, sobre todo el pequeño León, quien tuvo que permanecer unos días en neonatología después del parto, el 20 de agosto de 2021. "A veces las cosas no te salen como las planificas, pero siempre hay buena gente que te da una mano", escribió Andy cuando su hijo recibió finalmente el alta médica.