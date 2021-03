¡Puro lujo! Así festejó su cumpleaños Yanina Latorre en el jardín de su casa

Yanina Latorre festejó sus 52 años con una lujosa fiesta en su casa. La panelista de LAM decidió realizar una pequeña reunión al aire libre en la que estuvieron invitados sus amigos más íntimos.

La periodista compartió algunas imágenes de la celebración y mostró la elegante mesa que preparó en el jardín de su casa de Pilar.

Distendida y feliz, Yanina Latorre también mostró la exquisita comida que contaba de dos opciones: ojo de bife con salsa malbec o salmón grillado a la salsa de mostaza y miel, acompañados en ambos casos por mil hojas de papa y verduras en juliana.

La celebración terminó con baile en la "pista" especialmente preparada en el jardín hasta altas horas de la noche.

La esposa de Diego Latorre lució un vestido negro con paillettes mientras que su hija Lola Latorre impactó con su particular look de top negro, pantalón y saco de pana con estrellas.

Feliz por la fiesta que pudo realizar, Yanina compartió un post con su familia. "Llegaron los 52 y pudimos festejar", expresó.

Yanina Latorre contó el verdadero motivo de su pelea con Andrea Taboada

Días antes de esta gran celebración, Yanina Latorre revivió la fuerte pelea que mantuvo con Andrea Taboada.

Hace como dos años, me escribió para decirme que le había dolido una actitud mía, algo que había hecho en el programa. En ese momento, era muy amiga de Andrea. No voy a contar puntualmente qué fue lo que le molestó pero fue algo que dije al pasar", dijo Latorre en Polino auténtico. ​

"Estábamos hablando de una pareja de famosos y yo tiré un comentario que ella se lo tomó personal. Justo estaba atravesando una situación difícil y creyó que mi comentario fue para pegarle a ella. Estábamos hablando en general, no fue para ella. Lo más raro de todo es que me dijo por mensaje que estaba todo bien, que me quedara tranquila y salió con todo esto", aclaró.