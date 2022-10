Cómo fue el look de Coni Mosqueira para su casamiento con Alejandro Fantino

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira dieron el sí este mediodía con una íntima y emotiva ceremonia en el Registro Civil de Bahía Blanca.

La pareja decidió realizar esta unión en la ciudad donde es oriunda la novia y lo celebraron con un divertido almuerzo (con baile incluido) que quedó registrado en las redes sociales de los recién casados.

Para tan importante momento, Coni Mosqueira eligió dos piezas de María Gorof. La primera, un vestido sastre corto en tono Off White, realizado en crepe italiano y forreau de seda. Construcción de hombros destacados y cuello de escote solapa en lineas net, también contaba con drapeado asimétrico delineando la figura detalle de crystal mesh en puños y bajo ruedo.

La modelo también lució un vestido corto en tono Off White, realizado íntegramente en mesh net a tono con incrustaciones de cristales Silver. Construcción en doble escote halter, cintura ceñida al cuerpo en artesanal drapeado Minifalda semi evasé de bajo irregular delineando la figura. En sintonía con su amada, Alejandro Fantino eligió un saco celeste pastel y una camisa blanca.

Feliz por este importante paso en su vida, el conductor mostró parte de la intimidad de la ceremonia y el momento en el que salieron a la calle con la libreta azul.

La celebración no terminó hoy, y Alejandro Fantino y Coni Mosqueira harán una mega fiesta en Buenos Aires el 12 de noviembre. "Estoy re contento. El lugar que elegimos tiene una linda energía. Vamos a invitar a poco más de 100 personas, solo los amigos y nuestras familias", dijo el conductor.

Así fue el casamiento de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira en Bahía Blanca

Cómo empezó la historia de amor de Coni Mosqueira y Alejandro Fantino

Meses antes de anunciar su boda, Alejandro Fantino y Coni Mosqueira revelaron en exclusiva a CARAS cómo empezó su historia.

“Mirá que lindo, ahí llegó el amor de mi vida”, les dijo, y provocó la risa inmediata de ambas. “Yo soy cero expresiva, no estaba ni borracha ni nada, pero apenas lo vi todo alto, rubio y musculoso me llamó la atención. Nunca lo había visto en persona ni tampoco era alguien que me gustara de la tele. Nos intercambiamos los Instagram y al otro día empezamos a chatear”, contó la modelo.

Coni Mosqueira y Alejandro Fantino.

La vi ahí en el VIP y me pasó algo por dentro. Charlamos cinco minutos y sentí esa especie de conexión que se da muy pocas veces en la vida, quizás nunca. Me parece muy simplista decir que fue amor a primera vista, pero algo sin dudas había pasado. Esa noche me fui movilizado, al otro día chateamos, la invité a cenar y empezó la relación”, agregó Fantino.