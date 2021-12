Así fue el debut como modelo de Lola, la hija de Pamela David

Con tan sólo 9 años, la hija de Pamela David y Daniel Vila decidió iniciar su carrera como modelo. Lola desfiló por primera vez bajo el ala de Anamá Ferreira, al igual que lo hizo semanas atrás Allegra Cubero.

"Nervios... Debuta nuestra hija Lola, de 9 años... Va a desfilar. Sigue los pasos de la madre. Dice que en tres años la supera", dijo el empresario en Intrusos sobre este especial momento de su hija. A mí me dijo que ya me había superado", agregó Pamela David visiblemente emocionada.

Pamela David aseguró que su niña debió desfilar la ropa que ella misma diseñó. "Ahí está con el traje que lo diseñó ella, pero yo lo cosí pieza por pieza. Y amo coser, tejer, bordar", reveló.

Pamela David habló del vínculo con su hija: "Trato de no incidir"

Antes de este debut como modelo, Pamela David habló en exclusiva para CARAS sobre su rol de madre y el vínculo con Felipe Labaqué y la pequeña Lola.

"Los amo por igual pero es diferente por las edades. Pongo el oído, los entrevisto, les pregunto que le pasa, como están y encuentro el momento oportuno para que me cuenten. Saben que cuentan conmigo y eso me gusta. Lola es más chica y estoy muy atenta a ella, a no incidir en ella con mis opiniones, quiero que sea libre, que busque, que tenga decisión y que sea propia. Lo mismo para Feli. Me desarmo de amor con los dos pero con Felipe pongo límites y sé que le hacen bien. Hoy tenemos una relación de igual a igual, está más maduro", declaró.