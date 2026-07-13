Así fue el encuentro de Soledad Fandiño y su hijo Milo con su familia en República Dominicana: hinchada argentina, abrazos y sorpresa

Soledad Fandiño y su hijo Milo viajaron hasta República Dominicana para disfrutar en familia de un nuevo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026. A través de sus redes sociales, la modelo compartió un álbum de fotos en el que mostró el emotivo encuentro con sus seres queridos y los distintos momentos que compartieron durante la estadía.

Soledad Fandiño y su hijo, Milo

Con camisetas celestes y blancas y el entusiasmo propio de una jornada mundialista, Soledad Fandiño reflejó la alegría de vivir esta experiencia acompañada por su familia. "Viajamos hasta Dominicana para ver el partido juntos, la mejor manera de verlo", escribió junto al carrusel que publicó en Instagram.

Así vivió Soledad Fandiño el último partido de la Selección Argentina

El encuentro familiar estuvo acompañado por una serie de momentos que reflejaron la complicidad entre Soledad Fandiño, Milo y sus seres queridos. Entre abrazos y sonrisas, la actriz mostró cómo aprovecharon la ocasión para compartir tiempo juntos y disfrutar de una jornada que combinó la pasión por el fútbol con la calidez de la reunión.

La celebración continuó en un ambiente relajado y con mucho espíritu futbolero. Durante el partido, Milo disfrutó de una picada y también alentó con una vuvuzela. El pequeño también llevó una gorra con los colores de la Selección, completando una jornada en la que el fútbol y el reencuentro con la familia fueron los grandes protagonistas.

Quién es Milo, el hijo de Soledad Fandiño y René Pérez

Milo es el único hijo de Soledad Fandiño y del músico puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente. Nació el 7 de agosto de 2014 y, aunque sus padres se separaron en 2018, ambos mantienen una relación cercana y coordinada para acompañar su crianza.

Milo, el hijo de Soledad Fandiño

Actualmente vive junto a su madre en Miami, donde desarrolla varias de sus pasiones. Además de jugar al fútbol de manera competitiva en un club infantil, también estudia en un conservatorio de música y ha participado en distintas presentaciones artísticas. Tanto Soledad Fandiño como Residente procuran preservar su privacidad y suelen compartir únicamente algunos momentos especiales de su crecimiento, como ocurrió con este viaje familiar que tuvo al Mundial como el escenario ideal para disfrutar juntos.