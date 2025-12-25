Así está hoy Milo, el hijo de Soledad Fandiño y René Pérez

Milo Pérez, el hijo de Soledad Fandiño y René Pérez Joglar, conocido artísticamente como Residente, atraviesa una etapa de crecimiento que despierta admiración cada vez que su madre comparte postales de su vida cotidiana. A una década de su nacimiento, el niño comenzó a mostrar intereses diversos que combinan el deporte con una fuerte inclinación por lo artístico.

Soledad Fandiño y su hijo Milo

Aunque la pareja se separó en 2018, ambos lograron construir una relación basada en el respeto y el diálogo, con un objetivo claro: priorizar el bienestar de su hijo. En ese marco, Soledad Fandiño tomó la decisión de instalarse en Miami para acompañar de cerca a Milo y también fortalecer su vínculo cotidiano con su padre: “Mi hijo Milo es mi vida, mi compañero de aventura”, expresó la actriz, dejando en evidencia el rol central que ocupa el niño en su vida.

El costado artístico de Milo

A través de sus redes sociales, Soledad Fandiño compartió un video que generó una gran repercusión al mostrar a Milo sobre un escenario, durante un concierto del conservatorio de música en el que estudia. En las imágenes se lo pudo ver interpretando una canción del musical Hamilton, concentrado y seguro, logrando una performance que emocionó a quienes la vieron.

“Idas y vueltas del cole escuchando #Hamilton y ahora te veo rompiéndola toda sobre el escenario. Todavía estoy llorando de la emoción”, escribió la actriz junto al registro. Si bien el niño es fanático del fútbol y se desarrolla como jugador en un club de Miami, este episodio dejó al descubierto que también heredó la pasión por el arte que caracteriza tanto a su madre como a su padre.

El presente de Soledad Fandiño

El recorrido personal de Soledad Fandiño estuvo marcado por momentos difíciles que reforzaron aún más su vínculo con Milo. Diagnosticada con cáncer de mama, la actriz enfrentó una etapa compleja que transitó acompañada por su familia y por René Pérez, con quien mantiene una excelente relación: “Pasé por una cirugía que comenzó cuando mi intuición me convenció de que algo no andaba bien”, contó, al reflexionar sobre la importancia de escuchar al cuerpo.

Milo Pérez

Luego de superar esa experiencia, Soledad Fandiño reorganizó su vida entre Argentina y Estados Unidos, priorizando estar cerca de su hijo y sostener una dinámica familiar saludable. En ese contexto, Milo continúa creciendo rodeado de contención, estímulos y amor, explorando sus pasiones con libertad y construyendo, paso a paso, su propio camino.