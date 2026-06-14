Soledad Fandiño reveló la divertida anécdota que vivió con Lionel Messi y la foto fallida que le sacó su ex: "¿Cómo que era la única?"

En plena cobertura del Mundial 2026 desde Estados Unidos, Soledad Fandiño sorprendió al compartir una divertida anécdota sobre uno de los encuentros más especiales que vivió junto a su hijo Milo. Durante una emisión de Mundo Mundial (DGO Stream), la actriz recordó la vez que conocieron a Lionel Messi en Miami y reveló el inesperado blooper que arruinó la foto que soñaba guardar para siempre.

Soledad Fandiño y Milo

Soledad Fandiño reveló la divertida anécdota que vivió con Lionel Messi y la foto fallida que le sacó su ex

Todo ocurrió en octubre de 2022, cuando la Selección argentina disputó un amistoso en Miami antes de la Copa del Mundo de Qatar. Tras el partido, Soledad Fandiño y su hijo tuvieron la oportunidad de acceder a la zona donde se encontraban los jugadores de la Scaloneta y allí se produjo un momento que todavía recuerda con emoción.

"Milo se puso a hablar con Messi, re buena onda. Es la humildad, pero de verdad", contó la actriz sobre el encuentro entre el capitán argentino y Milo. Sin embargo, el nene no se animó a pedirle ni una foto ni un autógrafo.

René Pérez y Milo con los jugadores de la Selección argentina en 2022

"Yo estaba como: 'Pero nene, andá... ¡la firma en tu camiseta!'", recordó en diálogo con Andy Kusnetzoff y Rafael Cotelo. Según relató, fue el propio Milo quien le confesó: "Mamá, yo siento que me voy a arrepentir toda la vida de no pedirle esto, pero no me animo".

Fue entonces cuando apareció el instinto maternal. Sin dudarlo, la instructora en yoga tomó la iniciativa y le pidió a Lionel Messi que le firmara la camiseta a su hijo. "Divino, obvio. Se reía y le firmó la camiseta", relató sobre la reacción del futbolista.

La foto con Lionel Messi que salió mal

Después del autógrafo, Soledad Fandiño quiso inmortalizar el momento con una foto grupal. En la imagen también participó René Pérez, más conocido como Residente, quien por entonces ya era su expareja y se ofreció a tomar la fotografía. "Yo ya estaba con miedo y le dije: 'Sacame varias, dale, dale'", recordó. Pero el músico hizo una sola captura y dio por terminada la misión.

Cuando revisó el resultado, llegó la sorpresa. "Le digo: 'Pasame más'. Y me responde: 'No, chica, esa era la única'. ¿Cómo que era la única?", contó. Es que el problema apareció al hacer zoom sobre la imagen. "Estoy tuerta", bromeó la actriz al descubrir que había salido con un ojo completamente cerrado.

Soledad Fandiño y Milo con Lionel Messi

A pesar del accidente fotográfico, la actriz aseguró que nunca dudó en compartir la postal. "Obvio que la subí. Era Messi", concluyó entre risas, dejando en claro que, incluso imperfecta, la foto se convirtió en uno de los recuerdos más valiosos de aquella jornada inolvidable junto al campeón del mundo.