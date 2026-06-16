Soledad Fandiño contó el consejo que le dio su expareja, René Pérez, para tener citas en Miami

Después de años de separación, Soledad Fandiño y René Pérez volvieron a estar en el foco mediático en las últimas horas. Todo sucedió, cuando la artista decidió revelar una recomendación que le habría dado el cantante de Calle 13 para conocer nuevas parejas. Sin embargo, esa revelación dejó al descubierto algo que nadie esperaba.

Soledad Fandiño destapó el consejo de René Pérez

Soledad Fandiño participó en el ciclo de streaming Mundo Mundial, conducido por Andy Kusnetzoff y Pampita desde Miami. En medio de un diálogo distendido sobre las relaciones y las nuevas oportunidades, la actriz asombró al contar cómo la ayudó su expareja para ampliar sus caminos sentimentales.

Soledad Fandiño//Instagram

Entre risas, la intérprete hizo mención en una conversación íntima que tuvo con el músico sobre darse nuevas oportunidades en el amor. “Mi ex me recomendó una aplicación de citas. Él estaba tipo: ‘No, tienes que conocer a alguien, tienes que conocer a alguien’. Y yo como: ‘Bueno, pero es difícil Miami, ¿viste?’”, dijo la rubia en tono de humor.

René Pérez y Soledad Fandiño//Instagram

Soledad Fandiño que hace años vive en Miami, Estados Unidos, aseguró que el funcionamiento para conocer personas en Norteamérica, es muy diferente a Argentina. “¿A quién voy a conocer? Acá no te encaran, eso no existe. O sea, directamente es por aplicación”, contó la famosa. En ese momento, René Pérez le habría aconsejado una aplicación de citas muy particular, reservada para un grupo selecto de usuarios. “Me dijo: ‘No, chica, tienes que bajar la aplicación’. Es una aplicación como exclusiva, digamos. No es como la que vos te metés y la vas a encontrar” , detalló la artista.

Soledad Fandiño expuso lo que ocurrió cuando aceptó el consejo de René Pérez

La actriz comentó que la plataforma que le recomendó el líder de Calle 13, participan personalidades reconocidas e importantes de diferentes ámbitos, como empresarios, actores y cantantes. “Es toda VIP esta aplicación, donde hay actores, empresarios, cantantes, hay de todo”, especificó.

Soledad Fandiño//Instagram

Pero la anécdota divertida llegó después, cuando a penas Soledad ingresó a la plataforma reconoció a una personalidad y reaccionó compartiendo la información con sus amigas. “No se puede sacar screenshot porque yo lo primero que hice fue que vi un conocido y le saqué screenshot para mis amigas”, recordó Fandiño. Sin embargo, la travesura de la artista no pasó desapercibida por los administradores de la plataforma, quienes le hicieron una advertencia. “Me dijeron: ‘La próxima vez que sacas un screenshot te vamos a sacar de la red’”, indicó.

Esta divertida historia, no sólo causó risas sino que también, mostró el buen vínculo que mantienen Soledad Fandiño y René Pérez. Padres de un hijo en común y con un lazo basado en el respeto, ambos mantienen el contacto y, según reveló la propia actriz, hasta se permiten dialogar de temas tan personales como la búsqueda de parejas.