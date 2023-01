La socialité italiana Patricia Della Giovampaola celebró el cumpleaños Jean Paul Enthoven en su exclusivo departamento de Manantiales.

Como todos los veranos, la pareja decidió dejar el frío europeo para disfrutar del paisaje esteño, marco perfecto para esta noche tan especial rodeada de amigos.

Patricia Della Giovampaola y Jean Paul se conocieron hace 4 años y 10 años después de la partida de su marido, el príncipe Rodrigo d’Arenberg (hijo adoptivo del príncipe Eric Engelbert, onceavo duque D’Arenberg, y de Marie-Thérèse de la Pöeze d’Harambure).

Patricia Della Giovampaol lució un vestido de Óscar de la Renta

Para la ocasión Patricia lució un vestido de Óscar de la Renta color agua con detalles florales azul marino y verde hacia el final del diseño. Acompañó su look con campera de jean intervenida de Pinko.

Jean Paul Enthoven y Patricia Della Giovampaola celebraron rodeado de amigos.

Entre los invitados al evento participaron Rosella Della Giovampaola junto a Gustavo Yankelevich, Yamil Le Parc, Viviana Battan Boniperti junto a su marido, Georgina Alliata con su pareja, el presidente de FCA Argentina, Cristiano Rattazzi y Gabriella Castellani y la consuegra de Carolina de Mónaco, Paola Marzotto.

Así fue el exclusivo festejo de cumpleaños del escritor Jean Paul Enthoven, pareja de Patricia Della Giovampaola

Cómo comenzó la historia de amor de Patricia Della Giovampaola y Jean Paul Enthoven

Después de la muerte del Príncipe en 2007, Patricia Della Giovampaola no creyó que el amor volvería a ganar su corazón. Sin embargo, el escritor y editor Jean Paul Enthoven logró conquistarla.

"El corazón no tiene leyes y hace tres años conocí al hombre que hoy lo ocupa. Es uno de los intelectuales más respetados de Francia y especialista en la obra de Proust, autor que descubrí gracias a él y con el que hoy estoy fascinada. Con Jean-Paul veo el mundo de otra manera… Charlo de política, de filosofía. Es un hombre que no solo me sedujo por su charme, sino también por su inteligencia y su amor por la historia", contó en Hola meses atrás.

Patricia Della Giovampaola y Jean Paul Enthoven

"Lo conocí por primera vez hace quince años en una comida, ya que tenemos muchos amigos en común, y después, a lo largo del tiempo, nos encontramos varias veces. Debo confesar que siempre lo consideré un hombre encantador y muy educado. Recuerdo que cuando murió mi marido, me llamó para darme el pésame, lo que me pareció un gesto que me dijo todo sobre su don de gente", agregó.