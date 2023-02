P ara ellos era un ritual inimaginado, una convención innecesaria. Lo hicieron más por sus hijos, familiares y amigos que por ellos mismos. Aunque terminaron descubriendo qué sus corazones también fueron transformados, alimentados por un sentimiento de renovación y alegría. Milo Lockett y Luciana Vernet confirmaron que el gran amor que se tienen desde que se conocieron en Mar del Plata hace 12 años (mientras pintaban caballos de resina de poliester de tamaño natural), puede ser “potenciado” por una boda. Así que tras tener tres hijos: Jerónimo (9), Tomás (7) y Paloma (3) decidieron casarse.

“A mí la idea me daba fobia (Risas). Organizar todo, ponerme el vestido… Pero lo disfruté un montón, miro las fotos y estoy feliz. ¿Cómo me lo propuso? Milo regresó a casa de un viaje, se arrodilló y me preguntó si me quería casar con él”, cuenta Vernet.

Así fue la boda de Milo Lockett con Luciana Vernet. Fotos: Matías Palacios Sotomayor.

Por su parte, Lockett confiesa: “El día que le di el anillo de compromiso, después se lo quedó mi hija y empezó a jugar… Pensaba que era de ella. El más grande se emocionó porque lo tomó como un cuento de hadas. Lo organizamos muy rápido… Como el papá de Luciana está atravesando una enfermedad, para él fue un cariño, un mimo. Le dio ganas de vivir”, dice el artista plástico refiriéndose a su suegro, el ex gobernador de Santa Fe, José María Vernet (78), quien tuvo un ACV y según su hija, estaba muy motivado con el evento y hasta practicó caminar sin bastón para ingresar con la novia a la capilla donde se realizó la ceremonia religiosa (en el barrio Villa Nueva, localidad de Benavídez, partido de Tigre).

“Los chicos, que van a un colegio religioso, en un momento nos preguntaban si estábamos de novios o nos íbamos a casar. El del medio, Tomás, quería una fiesta y nos hizo un dibujito en donde estábamos nosotros casándonos. A mí me parecía ridículo casarme con hijos, eso es lo que yo pensaba. Pero después me encantó y disfruté mucho”, comenta la también artista plástica que ahora está abocada a una serie de obras relacionadas con el mundo del tenis.

Como buenos creativos, Luciana y Milo hacen las cosas en otro orden, sin atarse demasiado a las convenciones. Es así que primero se casaron por iglesia, y en el mes de marzo tienen turno para hacerlo por Civil. Ante 120 invitados, Luciana Vernet lució un vestido de Tramando, la marca de Martín Churba, quien es el diseñador amigo y preferido de ella. Inspirado en una obra de Guillermo Kuitca, basada en el Teatro Cólon (sí, así de creativo), el modelo tiene tres capas de sedas y telas, con una cola y torerito que se pueden sacar, llenos de perlas cocidas y entramadas. Milo lució pantalones de lino, zapatillas Converse, camisa blanca sin corbata y un saco de Rochas. Los testigos de la boda fueron Federico Mercati ( a m i g o d e Lockett) y Valentina Dotti (amiga de la infancia de Vernet, que viajó especialmente desde Alemania).

Los 120 invitados celebraron en la imponente casa de los artistas frente a una laguna, degustaron un variado menú y bailaron hasta la madrugada. La torta, muy original, estaba hecha con hormas de queso, flores comestibles, frutos secos y mamón o papaya, traída del Chaco (de donde es oriundo Lockett). “Luna de Miel no creo que tengamos porque nadie me quiere cuidar a los chicos (Risas). En mayo nos vamos todos juntos a Europa, por trabajo. Eso va a ser lo más parecido”, explica Luciana. Ambos se miran y admiten: “Casarnos nos revive el vínculo. Siendo artistas siempre pensamos que es un formalismo que no cambia nada. Pero sí, algo cambia. Suma. Es un momento más de la vida que queda retratado. No fue un día más, estamos más enamorados que nunca”, concluyen.

Agradecimientos: Fotos: Matías Palacio Sotomayor. Flor Uslenghi. Flowers Market.

