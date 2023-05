Matilda Salazar se colocó la escarapela y mostró el orgullo por su patria en la fiesta anual por el 25 de mayo que organiza su colegio. La hija de Luciana Salazar participó del acto lleno de baile y vestuarios tradicionales y compartió los detalles en sus redes.

Siguiendo los pasos de su mamá en las redes, convirtiéndose en una mini-influencer, Matilda Salazar enterneció a todos al aparecer vestida de paisana, con una camisa calada y una clásica pollera folclórica.

Matilda Salazar celebró el 25 de mayo.

Luciana Salazar habló con GENTE y profundizó en la celebración que organizó el colegio al que asiste su hija Matilda. “Bailaron una zamba. Cada Kinder garden tenía un acto diferente. A ella le tocó bailar. Los papás disfrutamos del show y no nos pidieron que participemos”, expresó muy contenta con la elección educativa de su hija, ya que se trata de una prestigiosa escuela bilingüe.

Qué dijo Luciana Salazar cuando Matilda Salazar le preguntó por su papá biológico

La influencer decidió en convertirse en madre soltera hace cinco años al recibir a Matilda en su vida. Desde ese entonces, su vida cambió completamente y le trajo un nuevo significado, disfrutando de muchísimas actividades en conjunto. Sin embargo, a medida que la pequeña va creciendo, Luciana Salazar se tiene que enfrentar distintos cuestionamientos por parte de su hija como, por ejemplo, la razón por la cual no tiene un padre.

Matilda Salazar y Luciana Salazar.

“Me pasó el año pasado, Matilda me empezó a preguntar. Vino el primer día del colegio, que vio a todos los papás y mamás, y me dice ‘Mamá, ¿por qué yo no tengo papá?’”, comenzó explicando la modelo sobre esta difícil conversación que tuvo que tener con su hija.

Luciana Salazar luego reveló cuál fue la respuesta que le dio a Matilda Salazar. “Y yo le dije ‘Matu, porque mamá quiso que sea solo mamá. Y así, vas a tener amiguitos que tienen solo mamá, solo papá o mamá y papá. Hay muchos tipos de familia’”. La pequeña no se quedó conforme y le retrucó: “Pero yo quiero tener un papá”. Es por eso que la modelo entonces le preguntó a su hija: “’Matu, ¿vos amás a mamá?, ¿estás contenta?’ Cuando me dijo que sí, le dije ‘bueno, mamá quiere ser solo mamá’. Ahí se quedó y no me preguntó más”.

