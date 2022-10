Así fue la despedida de soltera de Belén Ludueña: "Todo salió..."

E n pleno preparativos y como antesala de la boda que celebrará con Jorge Macri el 12 de noviembre, María Belén Ludueña tuvo el domingo 9 de octubre su despedida de soltera en Mar del Plata, ciudad donde nació y a la que llegó a ser elegida Reina Nacional del Mar cuando tenía 19 años.

Acompañada por amigas y familiares, la periodista disfrutó de una cena y luego vestida de blanco se encontró con muchas sorpresas durante la velada que se extendió hasta horas después de la medianoche en un boliche de la ciudad balnearia. “La pasamos muy lindo, estuvo genial”, dijo la periodista, y dio detalles de la previa: “Nos juntamos en el departamento de mi hermana, todo transcurrió más precisamente en la terraza donde a lo largo de la noche se vivieron varios momentos divertidos”.

Así fue la despedida de soltera de Belén Ludueña:

“Me pusieron un velo y a determinada hora me pasó a buscar el ´tren de la alegría’ con sus respectivos personajes como Spiderman, el Unicornio… y luego fuimos a un boliche en Playa Grande, pero terminamos temprano”, explicó la conductora junto a Guillermo Andino de América Noticias Mediodía.

Así fue la despedida de soltera de Belén Ludueña:

“Estuvo muy tranquila y me acompañaron mis hermanas, mis cuñadas y amigas, muchas de la infancia. Salió espectacular porque, además, todo fue sorpresa porque yo no sabía nada. Me dijeron ‘tenés que estar en Mar del Plata tal día…’ y ahí se organizaron, hasta el pasaje en avión me sacaron”, detalló María Belén.

Así fue la despedida de soltera de Belén Ludueña