S i el primer flechazo ocurrió frente a cámara durante el programa de Mirtha Legrand, en 2017, el pedido de matrimonio debía estar a la altura. Es por eso que a mediados de 2021, Jorge Macri (56) aprovechó que María Belén Ludueña (36) había sido invitada a ‘Polémica en el Bar’ para sorprenderla al aire. Llamó en vivo al conductor Mariano Iúdica e hizo la propuesta: “¿Te quéres casar conmigo?”. El “sí” fue inmediato y coronó una relación que siempre promete ir por más.

El 12 de noviembre, la conductora y el ministro de Gobierno porteño se casarán frente a familiares y amigos en un “fiestón”, según prometen los novios. En exclusiva, Belén –quien estrena el próximo lunes ‘América Noticias Primera Edición’ junto a Guillermo Andino por América TV– habla de su magnífico presente tanto en los personal como en lo profesional y anticipa la que promete ser “la boda del año”.

—¿Qué le diría hoy aquella joven marplatense que soñaba ser periodista?

—Me diría que todo esfuerzo valió la pena; que a veces las cosas tardan en llegar, y que con perseverancia, y sin bajar los brazos los sueños se cumplen.

—¿Fue un proceso largo o que se produjo estos últimos años?

—Todo es parte de un proceso. Cuando plantas una semilla a veces parece que nada está ocurriendo, porque está echando raíces, y de golpe, todo se acelera. A veces lo fundamental está en el inicio, en las bases, en tu familia, ese sostén que son la esencia de lo que sos, son siempre parte del éxito posterior. Sin lugar a dudas la llegada de Jorge a mi vida me dio mucho amor, seguridad e impulso. La relación con él es parte de ese crecimiento.

Belén Ludueña, a punto de dar el sí con Jorge Macri, abrió las puertas de su casa en Vicente López

—¿Cómo se define?

—Como buena ariana soy apasionada, familiera, autoexigente, profesional, y sobre todo amo la vida y proyectar como comunicadora toda la energía positiva que llevo en mi corazón. Y gracias a Dios y a mi esfuerzo en el día a día, siento que cada vez la gente y el público me lo reconoce y agradece. Algo que se parece a la felicidad

—¿Qué expectativas tiene respecto al nuevo programa que compartirá con Guillermo Andino?

—Trabajar junto a Guillermo me genera mucho entusiasmo. Es una suerte que alguien cómo él, joven y con tanta experiencia vuelva a conducir un noticiero ¡La gente está entusiasmada con su vuelta a las noticias!

—¿Cómo será el formato?

—Será América Noticias Primera Edición de lunes a viernes de 12:00 a 13:30 y estrenamos el lunes 14. La idea en la que venimos trabajando junto a Agustin Vila, Fernanda Merdeni y Verónica Cerban es lograr un noticiero que esté cerca de la gente, que sea ameno. Uno nunca tiene que olvidar que entra a la casa de las familias. Informar también se puede hacer desde un lugar de respeto, cariño y buena onda. Creo que mucha gente está pasando momentos difíciles y podemos intentar que su día sea un poco mejor. La sonrisa no debe faltar.

—¿Lo conocía a Andino?

—Lo conozco a Guillermo y siempre admiré su trabajo. Su papá y él son sinónimo de las noticias en Argentina. Nos llevamos muy bien, compartimos la pasión por la televisión y ambos estamos muy comprometidos con este proyecto que sentimos como una gran oportunidad.

—¿Cuánto influye su gran presente personal en su proyección profesional?

—Mucho. Poder hacer lo que me gusta, sentirme acompañada, llegar a casa y compartir mi día con Jorge me da mucha tranquilidad. En mi vida me he dado cuenta que es muy importante estar con alguien que disfruta mis logros, y me impulsa a ser mejor. Todo es más sencillo con él a mi lado.

—¿Es un buen consejero?

—Jorge es un excelente consejero. Tiene mucha templanza a la hora de tomar decisiones. Jorge proyecta una tranquilidad que me inspira. Tiene que ver con su experiencia, su rol, su trabajo. Siempre me aconseja desde un lugar muy sano. Es un tipazo, me acompaña, me contiene y me impulsa a crecer, desafiarme y soñar cosas nuevas.

—Jorge también asumió un nuevo desafío como ministro de Gobierno porteño, ¿Cómo se acompañan en los nuevos desafíos?

—Así, acompañándonos, lado a lado. Aconsejándonos, sosteniéndonos. Los dos creemos que el crecimiento como pareja también se sostiene en crecimiento individual. Para mi estar con alguien que sigue queriendo aprender y mejorar es muy importante.

—¿Quién manda en casa? En la cocina al menos lo vemos en sus historias de Instagram… —(Risas)

En la cocina definitivamente el chef manda. En el resto nos complementamos bien.

—¿Cómo surgió la idea de hacer vivos en Instagram de cocina? ¿Abrirían un restaurante?

—Los vivos arrancaron en plena pandemia. Esos sábados que no se podía hacer nada, Jorge empezó a cocinar como siempre y a mí se me ocurrió grabarlo. Hubo muy buena respuesta de la gente y por eso se convirtieron en un clásico. Todavía nos sorprende cómo nos hablan de las recetas. Es lindísimo ver la reacción de la gente. Con respecto a abrir un restaurante lo veo difícil porque tenemos mucho trabajo los dos y a la cocina, como dice Jorge, hay que dedicarle tiempo.

—¿Cuáles son sus platos preferidos?

—En casa comemos muy variado. Siempre hay ensaladas y a mí me encantan las milanesas. Hay pastas dos veces por semana, carne, y muchas verduras. Hubo dos platos de los vivos que fueron un éxito, una carne desmechada que es una receta de la mamá de Jorge y los malfatti de ricotta y espinaca.

—¿Quién se ocupa de decorar el departamento?

—La decoración es repartida, me gusta el estilo de Jorge y le fuimos agregando cosas juntos.

—¿Cómo se preparan para su boda?

—¡Con mucho entusiasmo y alegría! Falta, pero hay mucho por organizar. Queremos que sea un motivo para festejar, recibir familia y amigos y que todos la pasen bien.

—¿Cuándo y cómo será?

—El 12 de noviembre. Va a ser una fiesta descontracturada. Queremos que todos los que vengan disfruten, y festejen con nosotros. Conociéndolo a Jorge habrá muy rica comida (risas). Es una noche para celebrar. Queremos que haya sorpresas (ri sas). En realidad falta organizar bastante y definir muchos detalles. Aún no hicimos la lista de invitados, es una tarea pendiente que tenemos que ir resolviendo.

—¿Quién diseñará su vestido?

—El diseñador del vestido, Fabian Zitta. Me parece un referente, me encanta lo que hace. Se nota que trabaja con mucha pasión y eso se refleja en sus diseños.

—¿Qué significa Jorge en su vida?

—Jorge es mi amor. Llegó en el momento que tenía que llegar, ni un minuto antes ni uno después. Sin lugar a dudas me hizo una mujer más feliz y plena. Es un hombre sereno con mucha templanza, que me aconseja y me sostiene. Es mi compañero de vida; y hemos logrado un amor muy sano. La pasamos muy bien, nos reímos mucho y disfrutamos nuestra compañía. Me encanta cuando llega a casa.

—¿Le gustaría ser mamá?

—En un futuro me encantaría. Tener un hijo debe ser una experiencia maravillosa, pero también una gran responsabilidad. Por eso quiero estar preparada, que llegue en el momento indicado y disfrutarlo mucho.

Fotos: Federico De Bartolo

Producción: Sol Miranda

Agradecimientos: Makeup: Sergio Maximiliano Parra @sermaximiliano;Pelo: Yvana Cella @yvicella; Uñas: Holly Nails Palermo; Cejas: Belén para @miscejasypestanas; Las Pepas; Paula Cahen Danvers; Boken; Ricky Sarkany