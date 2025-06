Nicole Neumann reveló por qué se siente una "mamá culposa" con su bebé, Cruz Urcera

Nicole Neumann compartió un momento de vulnerabilidad en sus redes, revelando por qué se siente una "mamá culposa" con su bebé. La modelo, siempre activa en su faceta profesional, enfrentó una de las situaciones más desafiantes desde el nacimiento de Cruz, lo que la llevó a reflexionar sobre el equilibrio entre el trabajo y la maternidad.

Nicole Neumann contó cómo se sintió al dejar por primera vez a Cruz solo

La maternidad es un viaje lleno de emociones, y Nicole Neumann lo sabe bien. La modelo y conductora compartió recientemente en sus historias de Instagram una confesión que conmovió a sus seguidores: por primera vez, tuvo que dejar a su bebé Cruz solo durante todo un día debido a compromisos laborales, y la experiencia la hizo sentir profundamente culpable.

En las últimas horas, la presentadora, quien es muy abierta sobre su experiencia como madre, reveló que el 4 de julio fue la primera vez que se animó a dejar a su hijo durante varias horas. “Fue la primera vez que me animé a dejarlo tanto solo”, comentó en su Instagram, dejando en evidencia la mezcla de emociones que atravesó.

Desde hace poco menos de un año, Nicole Neumann disfruta de una nueva etapa como madre de Cruz, su hijo de 10 meses. Sin embargo, como muchas mujeres, enfrenta el desafío de equilibrar su carrera personal con la crianza, una situación que genera sentimientos encontrados.

En la misma línea, no tardó en expresar lo difícil que fue para ella estar lejos de su bebé durante casi 12 horas. La sensación de culpa la invadió, y por eso decidió compensarlo pasando toda la mañana del 5 de junio con él. “Hoy me quedé hasta el mediodía todo el tiempo con él, no fui a entrenar, prioricé pasar tiempo con mi bebé que me necesita”, reveló en sus historias.

Este sentimiento de culpa es algo que muchas madres experimentan, especialmente aquellas que deben retomar sus actividades laborales después del nacimiento de sus hijos. La presión de cumplir con responsabilidades profesionales mientras se intenta estar presente en la vida de los pequeños es un dilema muy complejo.

A su vez, Nicole Neumann demostró en varias ocasiones que disfruta cada instante con su bebé, compartiendo en redes sociales momentos de juegos, paseos y gestos de cariño. Su transparencia al hablar sobre los desafíos de la maternidad generó empatía entre sus seguidores, a quienes les encanta ver los videos y las fotos que comparte en sus redes.

La revelación de Nicole Neumann sobre por qué se siente una "mamá culposa" con su bebé deja en evidencia el dilema que muchas madres enfrentan al equilibrar su vida profesional y personal. Aunque la distancia por trabajo le generó culpa, su decisión de dedicarle toda la mañana a Cruz refleja el amor y la entrega con la que vive la maternidad.

