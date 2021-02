Así reaccionaron Ángel de Brito y Jorge Rial ante el escándalo de Ginés González García

Ángel de Brito y Jorge Rial reaccionaron al escándalo nacional de Ginés González García, el ex ministro de Salud de la Nación. La polémica se desató cuando se develó que el funcionario facilitaba vacunas contra el Coronavirus a personalidad ricas y poderosas de la sociedad Argentina.

Al ver el despliegue que se armó, los periodista hicieron sus descargos en las redes sociales y no se mostraron ajenos a ellos. El primero en aparecer fue Jorge Rial, quien sin pelos en la lengua aseguró: "En la lista de la vacuna VIP hay más funcionarios del Gobierno y varios sindicalistas de mucho nombre", aseguró el ex conductor de Intrusos.

En la lista de la vacuna VIP hay más funcionarios del gobierno y varios sindicalistas de mucho nombre. Si. Moyano está. También Cavalieri. Y Lingieri aparece. Aldrey Iglesias, empresario marplatense, también fue pinchado. #VacunaGate — JORGE RIAL (@rialjorge) February 19, 2021

Y detalló: "Sí. Moyano está. También Cavalieri. Y Lingieri aparece. Aldrey Iglesias, empresario marplatense, también fue pinchado. #VacunaGate".

Por su parte, Ángel de Brito también dio su postura y fue mucho más escueto: "Tu vida vale menos que la de ellos", aseguró el periodista.

Tu vida vale menos que la de ellos. — ANGEL (@AngeldebritoOk) February 20, 2021

Ángel de Brito confirmó cuándo se vacunará Mirtha Legrand contra el Coronavirus

En el día de hoy comenzó a circular un rumor de que Mirtha Legrand se vacunaría este mismo viernes contra el Coronavirus, es más hasta se especuló que la vacunarían en su domicilio. Pero nada de esto es así, primero fue desmentido por su nieto Nacho Viale via Twitter y luego en "Los Ángeles a la Mañana". Angel de Brito contó su charla por chat con la diva de los almuerzos y reveló cuando se vacunará.

"Mirtha me dijo que quería vacunarse cuando pudiera y le correspondiera. Me dijo que es falso que se va a vacunar hoy y que está esperando saber cuándo y dónde lo hará. Dijo que preferiría que la vacunen en su domicilio, como deberían hacerlo con todos los mayores, pero que si tiene que ir a algún centro de vacunación, lo va a hacer", comenzó contando el conductor.

Además agregó que ella le dijo: "Iré a donde me digan que tengo que ir, no sé de dónde salió la versión de que me vacunaba hoy pero no es así, cuando me toque, iré a donde tenga que ir", le respondió y cerró con humor: "No voy a hacer la cola en la cancha de River, si fuese en la de Racing sería otra cosa".