Así reaccionó Jimena Barón ante las denuncias de "violencia psicológica" contra el Tucu López

Hacemos algunas semanas se hizo pública una denuncia por "violencia psicológica" que Melody Luz hizo contra el Tucu López, Jimena Barón fue consultada por el tema que conmocionó a la opinión pública durante estos últimos días.

“Cuando me enteré de que él estaba con Jimena (Barón) me daban ganas de decirle a ella: ‘Amor, salí de ahí’...”, dijo de forma contundente Melody en una mano a mano con la Previa del Show.

"Estuve en Sex desde el principio en el 2019 y ahí surgió que estuvimos. Fue muy poco tiempo y la pasé mal", dijo al recordar su paso por la obra que produjo José María Muscari y que compartió con el locutor. "Es grave lo que estoy diciendo, pero soy sincera. Había manipulación y celos y otras cosas más que no voy a contar”, agregó.

Jimena Barón habló de que sintió cuando escuchó las acusaciones sobre su ex pareja.

Lejos de llamar la atención, Jimena Barón calmó un poco las aguas y contó su experiencia en su relación con el Tucu Lòpez. “La pasé muy bien y tuve una linda experiencia”, aseguró sin quitar credibilidad a los dichos de la bailarina.

“No voy a hablar de eso. No tengo nada para decir. Es un tema de Melody, quiero ser respetuosa con ella, también con su versión. Pero no tengo nada para decir”, cerró Jimena Barón en una nota para Teleshow.

Por su parte, El Tucu se defendió al manifestar que "es gravísimo lo que dice Melody y quiero avisarte que se está encargando César Carozza, mi abogado. Es mucho, es mucho lo que pasó".

El Tucu López se defendió al ser acusado por su ex por "violencia psicológica"

En una entrevista con el ciclo La Previa de La Academia, la bailarina Melody Luz recordó el romance que tuvo con el Tucu López, y lo acusó públicamente de haber sufrido violencia psicológica. “Cuando me enteré que él estaba con Jimena (Barón) me daban ganas de decirle a ella: ‘Amor, salí de ahí’...”, aseguró la joven.

Luego de su eliminación del certamen de ShowMatch, en el que se desempeñó como partenaire de Cucho Parisi, el cantante de Los Auténticos Decadentes, la artista habló de su vínculo sentimental con el Tucu Lopez. “Fue hace mucho tiempo. Estuve en SEX (el espectáculo de José María Muscari) desde el principio, el 2019. Surgió que estuvimos muy poco tiempo. Pero ese poco tiempo que estuvimos la pasé mal”. Y ante la insistencia de las preguntas de los panelistas, Melody afirmó: “¿Saben que no quiero? Que se hable de mí por él. Yo soy más que esa breve relación. La pasé mal porque hubo mucha violencia psicológica” comentó.

Frente a las acusaciones, el conductor se defendió y aseguró: “Es efectivamente una acusación fuerte, injusta y muy grave, por lo que instruí a mi abogado César Carozza para que actúe en consecuencia”. Además, dio detalles de la reacción que tuvo al enterarse de la entrevista que dio su ex para el programa de Ciudad Magazine: “En principio me sorprendió mucho y sentí decepción. Hacía 2 años que compartíamos salidas, trabajo, elenco, amigos. Siempre con la mejor”.

“Es grave. Pero bueno me estoy sincerando. Hubo manipulación y celos”, explicó la ex participante de La Academia. “¿Tus compañeros de SEX lo veían?”, le consultaron. “Yo creo que me veían como la boluda...”, respondió y no quiso dar muchas explicaciones. Luego agregó: “Todo estaba muy a la vista y cuando una, no voy a decir enamorada, pero estaba enganchada, hay cosas que te cuesta ver o que dejás pasar”.

Cuando fueron pareja no solían tener discusiones recordó el conductor. “La verdad que no nos peleábamos mucho. Por eso me sorprendió...”. Luego, el ex de Jimena Barón agregó: “Es una acusación muy seria que considero no es para tratarla en un estudio de televisión. Por eso se lo dejé a mi abogado para que lo maneje él como corresponde”.

Por su parte, el abogado César Carozza comentó sobre el caso: “El Tucu me llamó muy sorprendido por las declaraciones de Melody e hizo referencia a que luego de una muy corta relación siguieron teniendo un trato cordial. Se vio muy sorprendido con su actitud, ya que es una imputación delicada, si bien no hizo una referencia puntual en las declaraciones que recién vi el fin de semana”. Carozza se refirió a las acciones que tomarán con su cliente, con quien se reunirá durante esta semana: “Estoy analizando con el Tucu los pasos a seguir. Creo que llevar el tema a la Justicia sin dar oportunidad a que Melody ratifique o rectifique sus dichos no es la intensión del Tucu.”

Según las recomendaciones del letrado, el Tucu afirmó: “Es difícil manejar una entrevista en vivo en un programa de televisión cuando no tenés experiencia en los medios. Si te interpelan podés usar términos y no darte cuenta de la gravedad y el peso de las palabras”.