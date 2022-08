Lali Espósito la está rompiendo con su Disciplina Tour. La cantante y coacha de La Voz Argentina sigue cosechando éxitos y los fans cada vez más, le demuestra su cariño y amor, por medio de la reciprocidad en la compra de las entradas para verla en vivo.

Luego de varios Luna Park a tope, Lali Espósito extendió su Disciplina Tour al Movistar Arena, con fechas para el 27 de agosto y 3 de diciembre. En ambos casos, al igual que ocurrió con sus dos recitales en el Luna Park, la artista agotó todas las entradas. “Sold out”.

Así reaccionó Lali Espósito cuando se enteró de que agotó el Movistar Arena.

Durante las grabaciones de La Voz Argentina, la cantante fue avisada sobre su este importante acontecimiento, pero la cantante de éxito como, “Ego”, “Histeria”, “Disciplina” entre otros más, no lo creyó y pidió que se chequeara.

“¡Lali… Mariana!”, le dicen a la cantante, quien no presta mucha atención, luego se le acercan y le dan al oído la noticia. “No, no. No puede ser... ¡Chequea, no puede ser!”. Segundos más tarde, Lali Espósito abre los ojos, al ver seguramente la prueba.

El look de Lali Espósito del que todos hablan

Esta semana la artista lució un diseño exclusivo del diseñador Jorge Rey, el cual se llevó todas las miradas y sus fans no paran de elogiarlo.

Lali llevó puesta una falda al cuerpo con tajo y piedras semipreciosas bordadas a mano, acompañado de un crop top, también realizado con piedras de cristal, aseguró su creador, Jorge Rey, quien ya es habitual que vista a Lali Espósito.