Así reaccionó Nicole Neumann ante los rumores de romance con un piloto de TC

En el día de ayer, Karina Iavícoli reveló en Nosotros a la mañana que Nicole Neumann estaría teniendo una apasionada relación con el piloto automovilístico José Manuel Urcera.

"Es un nuevo amor en la vida de Niki. No están en proceso de conocerse, ya se conocieron, ya cenaron. No le pondría título porque Nicole está viviendo un momento especial y relajado de su vida, pero los vieron juntos, están bien, iniciando una relación", afirmó la periodista.

Y agregó sobre él: "Tiene alrededor de 30 años, es morocho y tiene mucha facha. No tiene hijos. Es argentino, de una provincia hermosa de este país. Es de una familia adinerada".

Por su parte, Nicole habló sobre el tema y fue tajante: "No tengo nada que contar", afirmó en un mano a mano con Primicias Ya, pero Iavícoli insistió: "Dice ‘no tengo nada que contar’, no dice que no es cierto".

¿Quién es el multimillonario piloto de TC que conquistó a Nicole Neumann?

La conductora de Santo Sábado inició una relación con José Manuel Ucera, piloto de Turismo Carretera.

El oriundo de Rio Negro habría captado la atención de la modelo, y ella habría aceptado las invitaciones de "Manu", así lo llaman sus amigos íntimos.

Dueño de una campaña en el TC donde se destaca y una cuenta bancaría abultada Urcera está dando los primeros pasos con Nicole.

Ambos solteros y sin “apuros”, Neumann y Manu comparten proyectos, deseos, salidas y mucho más.