¿Quién es el multimillonario piloto de TC que conquistó a Nicole Neumann?

Está mañana, aseguraron que Nicole Neumann volvió a encontrar el amor. La conductora de Santo Sábado inició una relación con José Manuel Ucera, piloto de Turismo Carretera.

El oriundo de Rio Negro habría captado la atención de la modelo, y ella habría aceptado las invitaciones de "Manu", así lo llaman sus amigos íntimos.

Hoy en "Nosotros a la Mañana", Karina Iavicoli, aseguró que la relación está afianzada y que el piloto está muy entusiasmado con el vínculo.

"Ya se conocieron, ya cenaron. Yo no les pondría título, primero porque a ella no le gusta porque está viviendo un momento especial, relajada y tranquila...", explicó la periodista.

Y agregó : "Tengo gente de ambas partes que me confirmaron este dato que yo venía trabajando. Me dijeron que los vieron juntos, que están bien, y que están iniciando una relación. Pero no sé si hay más gente en la vida de ellos...".

Dueño de una campaña en el TC donde se destaca y una cuenta bancaría abultada Urcera está dando los primeros pasos con Nicole.

Ambos solteros y sin “apuros”, Neumann y Manu comparten proyectos, deseos, salidas y mucho más.