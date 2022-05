Lizy Tagliani tuvo una cálida bienvenida por todo el equipo de La Peña de Morfi de Telefe. La actriz y presentadora debutó este domingo como presentadora del programa, debido a que Jey Mammón, su conductor oficial, tuvo que ausentarse por haber dado positivo de COVID-19.

Jésica, muy amorosa y compartió con alegría el set de La Peña de Morfi, con su amiga Lizy Tagliani. Jey Mammón fue el encargo de darle el pase. Al anunciar su ingreso, Jésica Cirio la recibió con un abrazo y le dio la bienvenida. Las dos hicieron una excelente dupla, la cual se llevó los mejores elogios y comentarios de los seguidores del programa y claro está, de las conductoras.

Así recibió Jésica Cirio a Lizy Tagliani en su debut como presentadora de La Peña de Morfi.

En redes sociales, Lizy Tagliani comentó: “Gracias hermosa Jésica por la buena onda de hoy la pasé fantástico en La Peña de Morfi, son un amor. Y graciasss por el cafecito que me trajiste a la mañana para despertar jajajaja, te quiero amiguita”.

La respuesta de Jésica Cirio no se hizo esperar: “Te amo amiga, sos lo más lindo y siempre con esa energía única”.

“Para mí es muy emotivo estar acá, un lugar que aprecio y que le tengo mucho cariño, primero porque es un gran espacio para los artistas que vienen a promocionar todo lo que hacemos y segundo por lo que representa el programa, La Peña de Morfi representa el domingo en familia”, con estas palabras, Lizy Tagliani hizo su gran entrada al programa.

Jey Mammón emocionó con sus palabras para Lizy Tagliani

Desde su departamento, Jey Mammón salió al aire de La Peña de Morfi para agradecer, saludar y felicitar a Lizy Tagliani por haberse puesto la 10 y haber ido a cubrirlo al programa este domingo. “Que hoy esté ahí ella (Lizy Tagliani), que yo la admiro tanto, y que la he ido a ver a tantos lugares y verla entrar por esa puerta, siendo hoy ella una diva, me honra y me llena de alegría y de orgullo”.

“Estoy feliz de verla hacerse cargo del programa, porque la admiro y la amo. Señoras y señores, hoy en La Peña me pongo de pie para recibir a Lizy Tagliani”. De esta forma, Jey Mammón le dio el paso a Lizy para que conduzca junto a Jésica Cirio, La Peña de Morfi.