Así será el clima astrológico para el lunes 25 de Octubre del 2021

¡Buen comienzo de semana para todes!

Con el ingreso del Sol en Escorpio se empiezan a sentir energías nuevas. Es importante que creas en vos misma, que te pares en tu zona de seguridad y confianza. Acuario y Leo con este Sol en cuadratura: no improvisen, no traten de dar un giro de ultimo momento a sus planes, lo que no hicieron hasta ahora, a esta altura del año, tampoco lo van a poder hacer de la noche a la mañana en lo que queda de tiempo. Guarden esa energía para pensar en proyectos para más adelante.

HOY ES AGUILA ELECTRICA AZUL en el Calendario Maya

Recordá ser feliz. Recordá disfrutar. Recordá pararte en el lugar donde te sientas bien. Recordá correrte del lugar donde te sientas incomodo, podés hacerlo. Recordá cocrear tu destino. Recordá sembrar acciones positivas (tu destino se construye con acciones). Recordá centrarte en la armonía, darte permiso de vez en cuando salirte de eje (ninguno de nosotros es perfecto) y después recordá volver al eje, ahí te sentís mejor. Recordá amar y rodearte de gente que te ame. Yo te amo. Recordá cuidarte, cuidando tu salud, tu alimentación, haciendo ejercicio, llevando una vida sana (sana no es necesariamente aburrida). Recordá que hay muchas almas iluminando el mundo, tu eres una de ellas. Pero por sobre todas las cosas, recordá ser feliz.



AFIRMACION DEL DIA

Recuerdo ser feliz a cada instante de mi día, a cada paso de mi vida.