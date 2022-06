Así será el clima astrológico para este 1 de Junio del 2022

Aries: Júpiter te invita a jugar el juego de las posibilidades. Todos los potenciales y destinos posibles que se abren ante ti. ¿Por qué limitarte a lo previsible y conocido? Crea otros destinos posibles. Leo: tu mejor carta que es el carisma y la seducción. ¿Quién podría resistirse a tus encantos? Sagitario: se la da de inocente pero va ganando terreno en su empresa sin que los demás lo vean venir. Éxito. Vas de ganadora.

Hoy es Mago Magnético Blanco en el Calendario Maya

Ponte en acción, la acción es tan poderosa como la meditación. Lleva tus ideas a la práctica. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para la meditación y otro para la acción. Un tiempo para escuchar, y un tiempo para obrar. Si te pasas la vida sentado, meditando ¿cómo piensas que las cosas llegarán hasta a ti? La Ley de Atracción tiene un contrapunto, que es la Ley de la Acción. El Universo se brinda ante ti poniendo los recursos a tu alcance para que cumplas con tus sueños ¿pero qué estas dispuesto a dar vos a cambio? No esperes que todo llueva del cielo, no lo postergues para mañana, no te justifiques, no pongas excusas, no busques culpables para tu “no hacer”. Es hora de llevar tus ideas a la práctica. ¡Ahora mismo!

AFIRMACION DEL DIA

Pongo en práctica cada una de mis ideas. El tiempo es AHORA.