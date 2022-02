Así será el clima astrologico para este 18 de febrero del 2022

Llegamos al viernes, descansar y divertirse es un buen plan. Sagitario: cuando no haces planes suceden las cosas más maravillosas. Dejá sorprenderte. Tauro: no siempre todo sucede como queres, y eso es parte del aprendizaje. Este último tiempo fue intenso, con muchas lecciones. A veces la vida nos pasa más rápido que nuestra capacidad de procesarla, pero vas bien. Confía.

Virgo: siempre vas a encontrar personas que te juzguen, en el camino. Es imposible que les gustemos a too el mundo. Quedate con los que te valoren y encuentren en vos una luz, y no te detengas en los otros, no vale la pena.

Hoy es Mono Lunar Azul en el Calendario Maya

Cuando sientas que no puedes modificar una situación, todavía puedes hacer algo: puedes elegir ser feliz a pesar de ella.

A veces la vida nos pone en situaciones difíciles de manejar, todos hemos pasado por ellas. Durante esas pruebas nos sentimos incómodos, frustrados, derrotados, deprimidos. Podemos elegir entre dos caminos, resignarnos y dejarnos llevar por la marea de emociones negativas, o pese a lo negativo de la situación, hacerle frente con una actitud positiva. Tu no eres tus circunstancias, eres más que ellas. Tendrás épocas de bienestar, y otras de desafíos, pero puedes vivir las dos con la misma actitud: ser feliz pase lo que pase y salir adelante.

AFIRMACION DEL DIA

Pase lo que pase soy feliz. Es mi elección cultivar el optimismo ahora y siempre.

