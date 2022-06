Así será el clima astrológico para este 23 de junio del 2022

Hoy por la mañana Luna en Aries, con Marte y Júpiter, la energía del impulso y los comienzos. Simplemente, déjate llevar por el instinto, por el Fuego Interior. Marte nos puede volver un poco combativos, la clave es regular la energía para no asustar a todo el mundo. Usa esta energía a tu favor como potencia de obrar. Éxito. A partir del mediodía la Luna ingresa en Tauro dando lugar a las acciones, la materialización de las ideas, pensar en frío, concretar. Lograr un equilibrio entre la pasión (de Aries) y la razón (de Tauro) esa es la clave.

Hoy es Guerrero Planetario Amarillo en el Calendario Maya

Renegar cuando haces algo que no te gusta, te consume el doble de energía que simplemente hacerlo. Piénsalo, tienes dos opciones bien claras: hacerlo o no hacerlo. Toma una decisión. Si no quieres hacerlo no lo hagas, olvídate del asunto y acepta las consecuencias que eso conlleve. Pero si lo vas a hacer, aún que no te gusta, libérate de la queja inútil, hazlo de una vez por todas y ya. Utiliza toda tu energía en el hacer y no la malgastes en la palabra. Hasta tal vez descubras que no te costaba tanto esfuerzo. La queja te mantiene dividido. Cuando tomas una decisión y la ejecutas, todo tu ser se encuentra en unidad.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Hago lo que se necesita hacer y sonrío mientras lo hago.

