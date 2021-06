Así será el Clima Astrológico para este 3 de Junio del 2021

Capricornio con Pultón, bellas nostalgias y rememoranzas. El ayer vuelve para nutrirnos, para alimentarnos, para darnos esperanzas. Como esta hermosa canción de Silvina Garré que dice: “si una vez pude amar, ya creo en el amor por siempre”. Tauro:

continua con Mercurio en su segunda casa natural, el sector de los negocios. Atrae las oportunidades como un imán manifestando la Ley de Atracción (en lo que me enfoco se multiplica). Virgo: sacando sus dones y talentos para afuera. Muy buena etapa para estudiar idiomas y ampliar conocimientos.

Hoy es Mono Lunar Azul en el Calendario Maya

La autocompasión solo retrasa tu camino a la acción. Puedes poner mil excusas para no hacer. Puedes encontrar monstruos y fantasmas en todas partes, a tu alrededor. Puedes echarle la culpa al mundo de todos tus problemas. Pero hay una sola cosa cierta, si no tomas las riendas de tu vida, y te pones en acción, nadie lo hará por ti. Es tiempo de dejar de auto compadecerte y generar acciones positivas que te lleven en la dirección que quieres ir. Es más cómodo lamentarte que accionar, pero ten en cuenta que eso no te aportará soluciones. Solo si pones manos a la obra empezarás a generar cambios significativos en tu vida.

AFIRMACION DEL DIA

Cada día estoy más cerca de mis metas.