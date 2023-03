Así será el clima astrológico para este 31 de Marzo del 2023

Virgo: amores, encuentros, ternura. Venus en auspicioso aspecto con tu sol natal promueve los afectos. Hay conexión. Palabras sanadoras. Reencuentros. Capricornio: el sentido común es un buen consejero. No te dejes llevar por promesas, guíate por los hechos. Cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Tauro: aprendiendo a decir que no, a poner límites. Muchas veces por complacer a los demás y agradar a todo el mundo el taurino termina haciendo cosas que no quiere. Aprende a elegir cuando algo no te gusta o no lo queres hacer.

Hoy es Tierra Entonada Roja en el Calendario Maya

Desea con fuerza, que el Universo siempre responde. Dios escucha todas tus plegarias. A veces te hace desear y su respuesta se hace esperar. Él conoce el tiempo apropiado para responder. Deja que la intención se geste en tu interior, como una semilla que es necesario que germine. Pero el Universo siempre escucha y contesta cada intención. A veces te responde a través de señales. A veces su respuesta no es la que esperas, pero es la que más te conviene (el Universo sabe que es bueno, y no tan bueno para ti). Pero siempre, siempre, siempre, te propondrá alguna alternativa conveniente a tus inquietudes.

AFIRMACION DEL DIA

El Universo siempre responde mis preguntas. El Universo siempre me muestra lo que es mejor para mi.

Del libro UN AÑO PARA TRANSFORMAR TU VIDA de Gabriel Mariano Rugiero

www.brujitomaya.com

#unañoparatransformartuvida #transformacion #crecimientopersonal