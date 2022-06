Así será el clima astrológico para este 7 de Junio del 2022

Libra: excelente etapa afectiva. Hay fuego, pasión, química en la pareja, intercambio de energías. Una mirada, pocas palabras y logran una comunión total. Se erotizan y exploran su intimidad. Acuario: redoblan la apuesta en busca de triplicar los recursos. Superaron sus metas y objetivos económicos, ahora van por más, ahora van en busca de prestigio y posición. No hay quién las detenga. Géminis: hay una mayor predisposición a querer comprender, perdonar, olvidar. Un acercamiento de ambas partes suaviza tensiones. El clima familiar se afloja y logran convivir mas allá de las diferencias, especialmente entre parientes políticos no deseados.

Hoy es Sol Resonante Amarillo en el Calendario Maya

Aunque no seas consciente, siempre estás avanzando. Muchas veces en la vida sentimos que estamos detenidos, que no vamos a ninguna parte, que no avanzamos. Creemos que giramos en círculos y nos sentimos atrapados dentro de la rutina de los días, cumpliendo obligaciones, pagando cuentas, haciendo lo que se espera de nosotros. Tal vez creas que tu vida es así, pero no lo es. El Universo está en constante transformación. Nada es igual que ayer, vos tampoco. Tu crecimiento interior es prueba de ello. Solo falta que todo ese mundo invisible y bello que llevas dentro, lo manifiestes en el exterior. Puedes hacerlo. Pega el salto. Aunque no lo creas toda tu vida está cambiando. Vos estás cambiando.

AFIRMACION DEL DIA

Siempre estoy avanzando en dirección a mi destino. Hoy avanzo un paso más hacia la felicidad.