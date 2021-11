Así será el clima astrológico para este jueves 11 de Noviembre del 2021

Venus en Capricornio que va a el encuentro de Plutón, aparece “el deseo” como energía vital que impulsa hacia adelante. Lo deseante, lo anhelado, con algo que viene de lo profundo del inconsciente (Plutón). Tauro: se siente romántico e inspirado, como si el trígono de Venus con su Sol lo iluminara y encendiera, poniendo color a su vida. Virgo: exploras la sexualidad. Hay como un resurgimiento del contacto, la intimidad, con el cuerpo del otro y con vos misma.

HOY ES HUMANO RESONANTE AMARILLO en el Calendario Maya

Los ángeles solo actúan por amor, no conocen ningún tipo de intereses. Muchas veces extorsionamos a Dios. Dios: si me concedes esto… haré tal cosa… Te prometo que si me das esto otro yo me portaré bien. ¿Realmente crees que Dios se deja extorsionar? ¿Piensas que Dios concede milagros como si fueran transacciones comerciales? Dios te ama, y solo quiere que seas feliz. El amor es lo único que moviliza a los ángeles a asistirte, protegerte, envolverte con sus alas. Los ángeles son seres luminosos, amorosos, su única función es servir al mundo. Ellos son felices cuando pueden ayudar a un alma aquí en la tierra.

AFIRMACION DEL DIA

Conecto con el amor de los ángeles y pido lo que necesito desde el corazón.

