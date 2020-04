La nueva vida de Luli Torn: quedó varada en Indonesia y se enamoró de un instructor

Luli Torn hizo un cambio rotundo de vida una vez que la emergencia sanitaria inmovilizó el mundo. La actriz de ATAV, quien dio vida a Dina en la ficción de El Trece, viajó hace tres meses con sus amigos y quedó varada en Indonesia.

La actriz confesó que su travesía comenzó en enero por Tailandia, Vietnam, Camboya,Malasia, Singapur y Filipinas, pero que se separó de su grupo cuando decidió aprender buceo en Bali.

Fue allí donde tomó dimensión de lo que estaba sucediendo con la propagación del Coronavirus por lo que decidió trasladarse por unos días a Gili Trawangan, una paradisíaca isla cerca de esa ciudad.

“De verdad agarré tan poca ropa porque pensé ‘me escapo unos días y cuando se acomode todo, vuelvo’”, contó en Teleshow.

Luli, amiga íntima de la China Suárez, también admitió que encontró el amor en esa isla lo que la hizo quedarse aún más días. Allí conoció a Tom, un instructor de buceo belga que le alquiló una habitación y con quien comparte su romántica estadía.

Al momento de decidir si tenía que quedarse en ese lugar o volver a Baili, la morocha aseguró que no tuvo dudas. “No tendré ropa, pero tengo felicidad. Sé que en algún momento voy a volver. No tengo apuro y no estoy desesperada", admitió.