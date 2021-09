Axel desolado por la repentina muerte de su mascota

Axel atraviesa un doloroso momento, tras la pérdida de Franchesca, la perra que lo acompañó durante los momentos más importantes de su vida y de la que se transformó en inseparable desde su llegada a su hogar.

“Llegaste a nuestra vida desde tus 45 días, compartiste todooo, absolutamente todo. Fuiste mi primer “hijita”, estuviste en cada nacimiento, en cada momento feliz y en cada momento triste; acompañaste todas las caminatas por la montaña, los viajes, dormiste cada noche a nuestro lado, cuidaste la familia, la casa. Jugamos, corrimos, bailamos, festejamos cada cumpleaños. Ayer te fuiste pero estarás para siempre en mi corazón!”, escribió el cantante en Instagram, junto al hashtag #FrancheEterna.

Axel desolado por la repentina muerte de su perrita Franchesca.

En lo profesional, Axel vive un inmejorable momento. Mientras sale al aire su participación como coach en “La Voz Colombia”, donde deberá volver para grabar las finales, acaba de pasar por el Movistar Arena con su primer show en vivo en la Ciudad en pandemia.

El cantante, que ya fue coach de “La Voz Argentina” en dos oportunidades, se sumó al formato para niños en Colombia con mucha ilusión y proyectando un futuro allí. “Cultural y artísticamente me pude sumergir en un mundo nuevo de ritmos, sonidos y canciones que no conocía. El género que más destaco, el que más me llamó la atención y me generó mucha alegría es el vallenato colombiano. Hoy me tiene muy contagiado e inspirado. Las canciones tradicionales de esa tierra tan maravillosa, como es Colombia, la cual me recibió como familia, sentirme como en mi casa y ser un hermano más, me impulsaron a querer comprarme un acordeón. Hoy me tiene a diario practicando, sumergiéndome en un mundo nuevo”, dijo respecto a su paso por el certamen.

Axel, padre nuevamente durante la cuarentena

Axel compartió una tierna fotografía con su cuarto hijo, Gregorio. El pequeño nació en mayo del 2020, en medio de una pandamia mundial por el brote de Coronavirus.

Axel junto a Gregorio tras su nacimiento.

"Hace una semana que lo único que hago es contemplarte, y podría pasar asi la vida entera... Gracias por completar esta familia Gregorio Gracias a [email protected] por los miles de mensajes, por los buenos deseos y por acompañarnos a la distancia en este momento tan especial", escribió.