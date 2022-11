Bad Bunny y el éxito de los Grammy

Bad Bunny brilló en la gala de los Grammy. El cantante portorriqueño no para de hacer éxitos, con su álbum "Un verano sin ti", con temas como: "Me porto bonito", "Titi me preguntó" y "Moscow Mule", son uno de los temas que pone a cantar y bailar a sus fans.

Lo cierto, es que la obra del conejo malo en la los Premiso Grammy, donde se convirtió en el primer producto enteramente en español en ser nominado en la categoría de mejor álbum del año.

Su éxito en tan poco tiempo.

El cantante de 28 años y con una racha de triunfos, el conejo malo consiguió subir un nuevo peldaño que lo sigue llevando rumbo al éxito.

En los últimos años, solo dos fueron los artistas musicales que habrían recibo la nominación a la categoría como mejor álbum del año: la primera, fue Cardi B en el 2019 con su álbum Invasion of Privacy. El otro fue Santana con su álbum Supernatural en el 2000, con temas en español e ingles.

Bad Bunny obtuvo tres nominaciones solo en los Grammy y espera otras diez en la edición latina de los premios, que se celebra en Las Vegas.

En septiembre de este año, Bad Bunny mostró su lado solidario, contribuyendo a comprar una casa para una de la única sobreviviente del tiroteo en la escuela de Uvalde, en Texas. Además, la invitó a la niña a la zona VIP durante uno de sus conciertos y donde también pudieron conocerse.