Ginette Reynal decidió canalizar su creatividad con el arte 

Luego de la pandemia de coronavirus, Ginette Reynal logró destacarse como una pintora con un estilo muy marcado. En la última edición de la feria BADA (Buenos Aires Directo de Artista), la ex modelo se lució conectando de manera directa con sus fanáticos, y mostrando su arte: “Un refugio, una forma de apertura de conciencia, para mirar el mundo y entender desde un lugar de sensibilidad” reveló la artista a CARAS.

Ginette Reynal canaliza su creatividad con el arte

Ginette Reynal comenzó a incursionar el mundo del arte plástico desde que era muy pequeña. Criada bajo un gran matriarcado, la artista transitó su infancia dibujando y pintando junto a sus hermanos y primos. “Mi tía Julia me dibujaba princesas, reinas y hadas, con unas formas increíblemente lindas que yo disfrutaba muchísimo. Eso me empezó a abrir todo el espectro de la creatividad y el deseo” expresó Ginette en diálogo con CARAS y agregó: “Cuando tenía 7 años me operaron de apendicitis, y cuando estaba en el sanatorio internada, mis papás me regalaron una caja enorme con 60 lápices de colores. Desde ese momento supe que pintaría”.

La actriz creció bajo una intensa educación en un colegio bilingüe de doble escolaridad. “Mi mamá nos puso una profesora de francés tres veces por semana, y al final del ciclo lectivo dábamos lección en la Alianza Francesa” reveló Reynal mientras aseguró que mucho tiempo para hobbies no tenia, aunque para hacer deporte, jugar y pintar sí.

El arte de Ginette se inspira en todos los artistas. “Una de las actividades que más me gusta hacer, es ir a ver muestras, museos, y sobre todo cuando viajo. Conozco la mayoría de los museos de las ciudades que visito, me fascinan y voy más de una vez. Me inspiro en sensaciones, sentimientos. Mi profesora de pintura me inspira, Rebeca Mendoza es quien me enseña y me va mostrando el camino”.

Las obras de arte de Ginette Reynal se destacan por aplicar las técnicas de acrílico sobre tela, a veces investido con distintos materiales. “En un principio hacía manchas y me gustaba mezclar materiales como esmalte y aerosol acrílico, ya que se cortan cuando entran en contacto” aseguró y agregó “Ahora estoy en un formato mucho más contenido, más lineal, estoy investigando sobre colores hace dos años. Ya no compro más colores comerciales, me gusta armar mis propios colores a partir de los primarios, el blanco y negro”.

“Participar de la feria BADA fue una experiencia buenísima, porque salí del encierro de alguna manera. Durante los dos años de pandemia estuve trabajando puertas adentro, sin la posibilidad de conectar con nadie, y creo que a partir de esta feria la red se volvió a armar” aseguró la ex modelo a CARAS. En la inauguración de la feria, se la vio acompañada por su hija Mia Flores Piran, y su hermana Madeleine Reynal, y también asistieron varios amigos. La visita más especial para ella, la de su nieto, Ramses.

En el último tiempo, la artista se conectó con otros colegas para participar en conjunto en distintas ferias en los próximos meses. Además, Ginette Reynal sueña con la posibilidad de trabajar en conjunto con un equipo de arte para centros culturales, y hacerle llegar su arte a los niños y jóvenes que quieran introducirse en el mundo del arte. “Me parece lo más sanador” aseguró.

En una de sus publicaciones en redes sociales, Ginette Reynal expresó: "El Título me parece que es El Arte es mi ORO; Llame a esta serie Kintsugi “ , porque es la técnica que repara fracturas o quiebres en la porcelana y cerámica con oro líquido hecho de barniz y polvo de oro".