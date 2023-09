El Bailando 2023 y sus polémicas no cesan, ahora se dio la pelea menos pensada. Moria Casán y Pampita se cruzaron en vivo después de un truco fallido en la coreografía de Alexis "Conejo" Quiroga y Martina Peña.

Moria Casán vs Pampita: La pelea menos pensada del Bailando 2023

El truco final de la pareja del ex Gran Hermano salió mal, tanto que cuando terminó la coreografía, la bailarina se sintió tan mal que lagrimeaba. "Pampita nos pidió un truco final para terminar bien arriba, lo practicamos, pero bueno no salió", dijo Martina. "Les agradezco lo del truco, pero en el vivo por ahí no sale", le contestó la modelo después de dar su puntaje.

"Quique querido, moldea a los no bailarines. Vuelvo a pedir con la gente que recién comienza no vayan a ponerle trucos al final", expuso Moria. "Pampita les pidió", respondió rápido Marcelo. "Bueno yo soy Moria Casán. Ella puede pedir lo que quiere, no los pueden hacer, se los pido por favor", explicó la One.

"Quiere decir algo la señora", le dijo Moria Casán a Pampita. "Pero un truco al final queda re lindo", respondió la modelo. "Queda bien si lo sabes hacer, ellos no pueden", cerró la conocida como la lengua karateca.

AF.