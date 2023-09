Zaira Nara está ocupando el lugar de Pampita mientras que ella esta de viaje, aunque la modelo adelantó que tiene varios más programados. En "Estamos Okey" programa que conduce Pampito y Guido Záffora adelantaron quien va ser la próxima reemplazante de la jurado y todos quedaron sorprendidos con el nombre.

Quién es la próxima reemplazante de Pampita en el jurado del Bailando 2023

Juli Castro estaba de invitada en el piso y fue la encargada de decir quien es la afortunada de ocupar un lugar en el jurado. “El próximo jurado reemplazante de Pampita en el jurado es la señorita… ¡Paula Chaves!”, dijo la participante y todos en el piso aplaudieron. “¡Me encanta Paula Chaves como reemplazo! Ya la rompió en la apertura”, expresó Guido.

“Es una maldad hermosa porque estuvo Zaira y ahora que la tengan a Paula”, exclamó Pampito porque las conductoras tenían una amistad que no terminó del todo bien. “¿Paula hará lo mismo que hizo Zaira con Barbasola? ¿Pedirá no estar el mismo día?”, preguntó Cora.

Quién es la próxima reemplazante de Pampita en el jurado del Bailando 2023

“¡Y me pondrá 10 a mí, Paula, porque es amiga mía. Pero no, Paula no es así”, dijo rapidamente el conductor. Luego de un tenso debate de sí Zaira o Paula, Guido Záffora opinó de la posible nueva reemplazante de Pampita: “A mí me encanta Paula, bueno… Ella estuvo en Nueva York con Pampita y Betular”.

AF.