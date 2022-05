Barbie Vélez estuvo como invitada en LAM, programa en el que también participa como angelita, su mamá, la actriz Nazarena Vélez. En el sillón de las invitadas, la actriz dio detalles sobre su futura maternidad.

Barbie Vélez se casó con Lucas Rodríguez en septiembre del año pasado. La pareja ya vivía junta hace unos cinco años, pero decidieron esperar para formalizar su unión: "Con Lucas tardamos en oficializar por nuestro hermano (Thiago)". La pareja por el momento no tiene hijos, salvo los perros que les gusta adoptar y que cuidan como bebés.

Barbie Vélez contó para cuándo tendrá su primer hijo: “Ya tenemos los nombres”.

Sobre el tema de la maternidad, Ángel de Brito tocó el tema y la actriz reveló que desea ser madre, pero no ahora. “Tengo 27 años, creo que cuando tenga 30 podría ser. ¡Qué sé yo!”. Luego de esta declaración, Barbie dijo que para cuando llegue ese momento, podría perfectamente dilatarlo y estirarlo un tiempo más.

Barbie está muy concentrada en su vida, en su familia y en su profesión; sin embargo, afirmó que ya tiene los posibles nombres para cuando el momento de convertirse en madre llegue. La actriz dejó claro que quiere ser madre, pero no ahora. “Me veo teniendo dos hijos”, remarcó.

Barbie Vélez se refirió a Nazarena Vélez como angelita

La actriz se declaró fan de LAM y remarcó que siempre ve el programa, pero no cree que ella podría estar ahí sentada como una angelita. En ese sentido, remarcó que ve muy bien a su mamá, Nazarena, haciendo su rol de angelita, pero por momentos la ve muy caliente y enganchada con algunos temas. En su vida personal, dijo: "Admiro mucho a mamá. Lo que me dice es palabra santa”.

Barbie Vélez no aceptó la propuesta de Ángel de Brito de ser angelita, ni siquiera como reemplazante cuando Nazarena no pueda ir. La actriz afirmó que no sirve para sostener el tiempo de debate que se genera en LAM, por su tono y fuerza.